"Secuestro es secuestro": fiscal Francisco Barbosa sobre militares retenidos en el Cauca

Con un contundente pronunciamiento, el fiscal general, Francisco Barbosa, se refirió a la ola de violencia que está afectando varios zonas del territorio nacional. Esto luego del secuestro de 16 militares en Toribío, Cauca, este miércoles 12 de abril, cuando realizaban un procedimiento de allanamiento.



Al respecto el Fiscal General de la Nación indicó que "cada semana estamos en Toribío, en San Vicente del Caguán, en el Catatumbo, lo que significa que no hay política de seguridad de orden público".



Entretanto, Barbosa informó que se están adelantando investigaciones en contra de los diferentes actores de las denominadas "retenciones", que para él no son más que secuestros.



“Pongámosle un poquito de seriedad al país y digamos las cosas con claridad, secuestro es secuestro, no hay las tales retenciones. Esa es una entelequia que se le ha venido diciendo al país; secuestro es secuestro y por eso seguiremos investigando esas conductas en el marco de la tipificación del código penal que establece el secuestro”, afirmó el jefe del ente acusador.



Por otro lado, el fiscal Barbosa habló sobre el hecho en San Vicente del Caguán e informó que darán "unos resultados pronto en donde habrá responsabilidades penales de una cantidad de actores, porque esto no es simplemente negociaciones, estos no son cercos estos son violaciones al código penal".



Por último, reiteró que los hechos de violencia que se presentan cada día en el país, los cuales son cada vez más fuertes, se deben a "que no hay política de seguridad de orden público".