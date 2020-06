Hipoteca inversa es "vampirezca", dice congresista del Partido Liberal

Jhon Edward Montenegro Jimenez

Una dura crítica le surgió éste domingo a la figura de la hipoteca inversa que creó en días pasados el Gobierno Nacional, como una alternativa para que los mayores de 65 años puedan obtener ingresos si no cuentan con ellos.



El cuestionamiento lo hizo el Partido Liberal por intermedio de su representante a la Cámara, Fabio Arroyave, quien aseguró que “rechazo tajantemente la propuesta para la hipoteca inversa, bajo la excusa de darle un apoyo a los adultos mayores, y que se queden con la propiedad de esta población”.

Para Arroyave, estas son personas, que han trabajado toda su vida para tener su casa, “ahora no la pueden perder por un cuento del programa de hipoteca inversa”. Esa figura que es usada en Estados Unidos, España y otros países, se emplea para que los mayores de 65 años puedan tener una renta mensual, la cual va hasta el final de sus vidas y luego el predio pasa para el banco que tomó la hipoteca.



“Esto no se parece a una hipoteca inversa, esto más bien se parece a una hipoteca 'vampirezca' donde lo que se pretende es quitarle lo poco o nada que tienen los adultos mayores y quedarse, los del gobierno con los mismos en una alianza con los bancos de éste país”, concluyó el congresista liberal.



Aunque el gobierno ya anunció la hipoteca inversa, la reglamentación de la misma aún no se ha dispuesto por parte del Ministerio de la Vivienda.