Jhon Edward Montenegro Jimenez

En el marco del balance de la Jurisdicción Especial para Paz (JEP), el procurador general, Fernando Carrillo, le pidió al país que deje trabajar esta jurisdicción en paz y que respete las decisiones que toma.



Carrillo agregó que una eventual reforma a la justicia no puede basarse en la demolición del Estado de derecho en Colombia porque, dice, se necesita más justicia y no menos, así como también más jueces, más desconcentración judicial, más descentralización, más justicia local y más recursos.



De igual forma, señaló que la JEP le está cumpliendo a la paz, pese a las muchas dificultades que ha tenido. Dijo que esta jurisdicción ha hecho en tres años en materia de esclarecimiento de la verdad mucho más de lo que hizo la justicia ordinaria en 50. “Sin la JEP, la Comisión de la Verdad y la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas la paz estaría coja”, añadió.

"Alguien decía de una institución que si la JEP no existiera habría que inventarla, pero aquí no solo inventarla, sino consagrarla en la Constitución, algunos quieren destruirla, arrasando de paso con otro par de cortes. ¡Gran paradoja! cuando en este momento lo que Colombia necesita es más justicia”, indicó Carrillo.



El jefe del Ministerio Público sostuvo que al parecer algunos olvidan que la JEP es una alta corte de justicia y que esto implica, necesariamente, no solo el respeto de sus decisiones, independientemente de que no se compartan, sino la necesidad de que se mantenga en el tiempo porque está consagrada en la Constitución de Colombia.



En este sentido, agregó el procurador que lo mínimo que se exige a los contradictores de esta jurisdicción es lealtad en el argumento y no acudir a lenguaje o dinámicas bélicas en el debate político , que muchas veces han querido lesionar la integridad de la jurisdicción.

“El respeto y la defensa de la JEP tienen que estar por encima de la fractura política que vive el país, ni tiene que usarse como arma política, preludio de un debate electoral. Sus opositores, a veces, no entiendo por qué no comprenden que de esta jurisdicción depende el futuro de los colombianos y creen que la mejor forma de terminarla es lesionarla, aun restringiendo sus recursos”, dijo Carrillo.



Según el jefe del Ministerio Público, la JEP es norma de normas y eso no deja de causarles escozor a muchos, pero es la realidad.