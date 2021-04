Propuesta de subir IVA a productos de canasta familiar levantó fuertes críticas

Jhon Edward Montenegro Jimenez

Según el Gobierno, los productos esenciales no serán gravados; pero alimentos como el azúcar, el café y la sal "no son esenciales" y podrían pagar un mayor tributo.

Críticas desde diferentes sectores ha levantado la propuesta de incrementar el impuesto del IVA del 5 % al 19 % en productos de la canasta familiar como el azúcar, el café y la sal.



Para Juan Alberto Londoño, viceministro de Hacienda, estos productos, pese a ser ampliamente consumidos por los colombianos, no son esenciales, por lo cual no los considera parte de la canasta familiar y podrían ser gravados con mayores impuestos.



El rechazo hacia la posibilidad planteada en relación a la reforma tributaria que el Gobierno presentará al Congreso esta semana, ha calado fuerte en redes sociales, donde varios congresistas se pronunciaron.



El senador de oposición Iván Cepeda arremetió contra la posibilidad expuesta por Londoño: "Uno no sabe qué es más indignante: que la reforma tributaria incluya fijar pago del IVA del 19% al café, al chocolate, a la sal y al azúcar, o el cinismo del gobierno de llamar a esta agresión a la economía de los hogares más vulnerables “reforma social"".



La representante a la Cámara María José Pizarro señaló que "el señor Vice Ministro de Hacienda está muy lejos de la realidad colombiana, al igual que su jefe, el Ministro Carrasquilla. Grabar con IVA la canasta básica familiar es un error muy grave. Aumentan la tensión y la desigualdad social".

Lea también: "IVA al azúcar afectaría al 94 % de los hogares colombianos": Asocaña



Asimismo, el senador Gustavo Bolívar apuntó que tal incremento de impuestos a productos básicos no "pasará".



"No permitiremos que sigan saqueando las clases media y baja", acotó.



Pero los reparos no vinieron solo desde el sector opositor al Gobierno. El representante a la Cámara Gabriel Vallejo, del Centro Democrático, también aseguró que no apoyará ninguna reforma tributaria que aumente impuestos.



"Tenemos la obligación moral y ética con los colombianos de reducir el tamaño del Estado y lograr con determinación una verdadera austeridad, descentralización y transparencia en el gasto público".



De igual manera, la representante a la Cámara Katherine Miranda cuestionó las declaraciones del viceministro de Hacienda: "Cuantos colombianos se toman un tinto mientras rebuscan lo del almuerzo... ¡Y dicen que no es un bien de la canasta familiar!!, Perdón, pero tienen huevo!!!!!".



Por otra parte, el senador Armando Benedetti aprovechó la coyuntura y se atrevió, incluso, a hacer llamamientos de cara a las elecciones presidenciales de 2022.



"¿A alguien se le ocurriría que Gustavo Petro siendo presidente presentaría una reforma tributaria regresiva como ésta donde los que menos tienen pagarán más y los que más tienen pagarán menos? ¿En serio creerían que lo haría? Claro que no, y ya saben por quien votar".



Gremios como Fenalco y Asocaña también rechazaron el incremento del impuesto del IVA a los productos de la canasta familiar.



El Gobierno aspira a recaudar $25 billones con la reforma tributaria que hará trámite en el Congreso.