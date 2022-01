Las fuertes críticas a Fecode por su oposición al regreso a las clases presenciales

Diferentes reacciones de rechazo han causado las declaraciones de William Velandia, presidente de la Federación Colombiana de Educadores, Fecode, quien afirmó que no pueden ordenar el regreso a las aulas de clase con el 100 % de presencialidad debido a que el Gobierno Nacional no les han garantizado las condiciones necesarias para retorno a los colegios.



“No se puede jugar, es la vida de las niñas, los niños y la comunidad educativa, por tanto, tiene que asumir con responsabilidad esa decisión de la presencialidad con las condiciones que demanda el momento que estamos atravesando. Que revisemos primero las condiciones en las que están nuestras instituciones educativas, que se atiendan los requerimientos que desde la comunidad científica se están enviando nuevamente y que nos sentemos a discutir cómo debe ser esa presencialidad”, expresó el director de Fecode en entrevista con Blu Radio.

Reacciones

Uno de los políticos que reaccionó a las declaraciones fue el exrector de la Universidad de los Andes y actual precandidato presidencial, Alejandro Gaviria, quien expresó que la educación presencial es vital para los menores en medio de la crisis educativa más grave que ha tenido Colombia.



“Convergemos en la idea de que volver a las aulas de manera presencial y con un compromiso renovado debe ser nuestra principal prioridad. Pero este regreso no puede consistir en hacer lo mismo que antes. Debemos proyectar acciones conjuntas en los territorios, para superar las brechas y garantizar procesos de transformación social desde la educación", afirmó Gaviria.

Por su parte, el exalcalde de Medellín y precandidato Federico Gutiérrez también se refirió a la situación y afirmó que la escolarización ha sido uno de los grandes retrasos que ha tenido Colombia y que ha causado la deserción escolar.



“Es urgente la presencialidad total, que no existan más excusas para que los niños no vuelvan a las aulas, todo el sistema se tiene que prestar para que eso ocurra con las debidas protecciones y todo lo que se necesite para los niños, docentes, para todas las personas, pero los niño y niñas tienen que volver a las aulas, es fundamental”, afirmó el Gutiérrez.



El candidato a la Cámara de Representantes, Fernando Posada, rechazó la posición de Fecode debido a que todos los sectores se han reactivado, menos es el de la educación.



“Es lamentable que Fecode reitere que no hay condiciones para volver a la educación presencial. Lo han dicho toda la pandemia, aún cuando los contagios eran bajos. Todos los sectores han abierto pero la educación sigue en cierre. Preocupantes los efectos de la falta de presencialidad”, expresó Posada desde su cuenta de Twitter.

Quien también le reclamó a Fecode fue el exconcejal y actual aspirante al Senado, Carlos Fernando Galán, expresando que el Nuevo Liberalismo pedía el regreso de los estudiantes a los salones de clase.



“El Nuevo Liberalismo debe pedir el regreso inmediato a la presencialidad en la educación. La virtualidad está profundizando las brechas del sistema educativo. No puede ser que los directivos de Fecode hagan campaña por todo el país pero piden no volver a la presencialidad”, afirmó Galán.



En su defensa, Fecode arremetió contra Galán y expresó que a la presencialidad se llegó hace tiempo.



“Como concejal debería saber que la presencialidad es una realidad hace rato en las instituciones educativas públicas, sobre todo, en Bogotá. ¿Cuál virtualidad, tampoco se ha enterado de que se robaron la plata de conectividad o sigue negando su afinidad con este Gobierno?”, expresó Fecode.