Lamentable hecho: abuelo de 85 años fue abandonado por su hijo en Bogotá

Un hecho lamentable se presentó en Bogotá este martes, cuando un abuelo de 85 años fue abandonado por su hijo, quien se negó a abrirle la puerta de su casa, la cuál se encuentra ubicada en un conjunto residencial en Bochica, en la localidad de Engativá.



El adulto mayor estuvo sentado todo el día en una silla esperando a su hijo en la portería del conjunto residencial, pero él nunca llegó.



La administradora del distrito residencial, Nelsy Gutiérrez, comentó que “El hombre de 85 años estuvo todo el día sentado en una silla en la administración. No quiso recibir ningún alimento, los vecinos del lugar le ofrecieron agua, sopa, aromática, pero no los aceptó”.



Luego de que los vecinos llamaran a la Alcaldía, lograron que abuelo fuera trasladado a un centro de atención. La Secretaría de Integración Social llegó a las 6:00 de la tarde por el señor, y solo a las 3:00 de la mañana lo trasladaron al lugar médico.



Los vecinos del sector lograron contactarse con el hijo del señor sobre las tres de la tarde, pero él aseguró que no iba hacerse cargo de su padre y no iba arriesgar su trabajo para atenderlo, por lo que se presume que existen problemas entre los dos.