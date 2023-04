La 'última carta' que Miguel Rodríguez Orejuela se jugaría para regresar a Colombia

El exjefe del cartel de Cali, Miguel Rodríguez Orejuela, preso en una cárcel de Estados Unidos desde su extradición en 2004, apelará una vez más a la justicia estadounidense para que le permitan regresar a Colombia con el argumento de que se encuentra muy enfermo.



Según la Revista Semana, Miguel Rodríguez Orejuela se jugará su última carta para regresar a su país natal. El exnarcotraficante del cartel de Cali no quiere correr la misma suerte de su hermano Gilberto, quien falleció en mayo del 2022 a causa de un cáncer, mientras pagaba condena en una prisión estadounidense, solo, y lejos de su familia.



El exjefe del grupo mafioso que azotó al suroccidente colombiano en la década de los 90's quiere que le den 'libertad por compasión', una figura conocida de la ley estadounidense que le permite a los presos regresar a su país natal o quedar en libertad en caso enfermedad terminal, vejez o discapacidad severa.



La figura de 'libertad por compasión' rara vez es concedida. Por ejemplo, el temido exjefe paramilitar "Cuco" Vanoy ha solicitado con ruegos su libertad, argumentando su discapacidad, pues se encuentra postrado en una silla de ruedas e incluso podrían amputarle ambas piernas. Hasta el momento no ha recibido respuestas y puede que sus súplicas sean en vano. A esta misma situación podría enfrentarse el exmiembro del cartel de Cali.



Orejuela no la tendrá fácil, pues deberá presentar su solicitud a Federico Moreno, el mismo juez del Distrito Sur de Florida que lo condenó a 30 años de prisión y quien en otra ocasión le cerró la puerta de la libertad a su hermano Giberto.



Sus abogados presentarán su historia clínica como principal argumento; Orejuela se sometió a un tratamiento de cáncer al que sobrevivió pero que le dejó secuelas, también llegó a contagiarse de Covid 19.



Los apoderados del exjefe narcotraficante también presentarán una certificación de buen comportamiento de todas las cárceles donde ha estado recluido.



Orejuela se comprometerá ante el juez de Florida a no volver a delinquir una vez recupere su libertad. Por el momento, continuará pagando su condena en la cárcel de Loreto, en Pensilvania, norte de Estados Unidos.