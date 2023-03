"Estaba drogado": Mamá de 'Negro Ober' sobre videos amenazantes que él grabó en la cárcel

Alba Luz Gutiérrez, madre del 'Negro Ober', principal cabecilla de la banda criminal 'Los Rastrojos Costeños', reveló detalles sobre el video que envió su hijo desde una cárcel amenazando a las autoridades y comerciantes por la captura de su esposa.



Por esos videos, en los que amenaza a comerciantes y policías desde una celda en Girón, Santander, este martes 28 de marzo alias El Negro Ober fue trasladado por el Inpec a una cárcel en La Dorada, Caldas.



Le puede interesar: Video: ¡El Inpec le salió a deber! La pataleta de 'Negro Ober' al llegar a nueva cárcel en Caldas



En entrevista exclusiva con Semana, la madre del 'Negro Ober' dijo que había hablado con su hijo momentos antes de que publicara el video.



“Él me dice: ‘Mamá, quiero hacer unas cosas, quiero hacer unos videos’. Yo le digo que para qué hará videos, si hará videos buenos o malos. Él me dice: ‘Es que me la tienen detenida (a su esposa) y tengo una locura encima. No resisto tener a la madre de mis hijos encerrada siendo una muchacha inocente. Yo quiero que a mi mujer la suelten porque ella no tiene problemas con nadie. Todos los problemas son míos’”, relató.



Lea además: Video: 'Negro Ober' fue trasladado de cárcel de Santander luego de sus videos amenazantes



“Él estaba loco, estaba drogado. Él se toma 15 pepas, dos bolsas de perico y fuma cigarro de marihuana. Esas cosas malas que hace es porque está demasiado drogado. La droga lo tiene loco. Si usted mira los videos, se le ve una mirada amarillenta, extraviada”, agregó.



Luego de los amedrentamientos del 'Negro Ober', el Inpec realizó una inspección en su celda en Girón. Las autoridades encontraron joyas, elementos cortopunzantes, marihuana e incluso un cuaderno en el que tenía anotados varios número telefónicos con los que, al parecer, realizaba sus extorsiones.



Lea a continuación: Hombres armados intimidaron a periodistas en las instalaciones de El Heraldo, en Barranquilla



Cabe recordar que el 'Negro Ober' es señalado de ser el principal cabecilla de la banda delincuencial Los Rastrojos Costeños y se encuentra pagando una condena de cincuenta años por los delitos de extorsión, homicidio, ataques contra la población civil y tráfico de estupefacientes.