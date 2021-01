Natalia Moreno Quintero

En una carta al presidente Iván Duque, el exministro del Interior Juan Fernando Cristo plantea que por medio de un decreto ordene eliminar los gastos de representación de los congresistas, para lo cual no requiere una reforma constitucional ni una ley.



Cristo, quien antes de ser ministro en el gobierno de Juan Manuel Santos fue congresista por más de 12 años, explica que “el artículo 187 de la constitución señala que la asignación mensual de los congresistas se reajusta cada año según certificación de la Contraloría. Esto se refiere solo a la asignación básica pero no a los demás componentes como primas y gastos de representación”.



Recuerda además que la Ley 4 de 1992 en su numeral 11 y la propia Corte Constitucional han señalado que los componentes adicionales de la asignación básica de los congresistas pueden ser fijados por el gobierno “cuando las circunstancias lo justifiquen” y no necesariamente en forma automática.



“En medio de la crisis económica y social, la pérdida de empleo e ingreso a millones de colombianos y las sesiones virtuales del congreso, es evidente que ese reajuste no se justifica y el gobierno podría eliminarlo o limitarlo para garantizar mayor equidad”, sostuvo Cristo.



Para el exministro, “el gobierno está obligado a reajustar solo la asignación básica y puede utilizar su potestad reglamentaria para suprimir o limitar el pago de gastos de representación y primas. Así se evita el desgaste de improbables reformas constitucionales para reducir salarios”.

Al cierre del 2020 se suscitó una gran polémica porque el presidente Iván Duque incrementó el salario de los congresistas por encima del porcentaje al que le correspondió al salario mínimo en ese mismo año. En ese momento se volvió a mencionar, desde diferentes sectores, cuál es la alternativa para lograr bajar el sueldo a los congresistas, ya que el mismo es una obligación subirlo y sólo se puede modificar por la vía de una reforma a la Constitución Política.