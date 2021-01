¿Cómo van las gestiones de congresistas del Valle?, esto dice Carlos A. Jiménez

Juan Felipe Delgado Rodriguez

"Tener el búnker de la Fiscalía frente al Palacio de Justicia nos va a permitir que los fiscales no tengan que trasladarse por toda la ciudad, que la Justicia esté centralizada, no se pierda tiempo y seamos más eficientes. Eso debe acabar con eso que tanto nos indigna, que es el vencimiento de términos. A todos nos duele que cojan a los delincuentes y no terminen sus procesos por vencimiento de términos, debido a que la Justicia no estaba actuando de forma conjunta por falta de instalaciones".



Así destaca el presidente del Bloque Regional de Congresistas del Valle del Cauca, Carlos Abraham Jiménez, el logro alcanzado al final del 2020, cuando el Gobierno Nacional garantizó los recursos para construir el búnker de la Fiscalía en Cali.



Pero aclara que no es mérito suyo exclusivamente, sino el resultado del trabajo mancomunado de todos los congresistas del departamento, que se han unido en torno al ente que él estará liderando hasta junio del 2021.

Jiménez, senador por el Partido Cambio Radical, también resalta el buen relacionamiento con los mandatarios municipales del Valle del Cauca, así como con el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, y la gobernadora Clara Luz Roldán.



Agrega que esa positiva confluencia ha permitido avanzar en proyectos claves para la región, como el Tren de Cercanías, la doble calzada Mulaló-Loboguerrero, el desarrollo de la infraestructura en Buenaventura y la inversión en proyectos agrícolas de vocación exportadora, de cara a la reactivación económica que se necesita para superar los efectos de la pandemia del Covid-19.

¿Qué balance hace tras sus primeros seis meses al frente del Bloque Regional de Congresistas del Valle?

Más que los primeros seis meses míos en la presidencia del Bloque, quisiera destacar el trabajo de toda la bancada parlamentaria, porque esto es un trabajo de todos.



Ha fluido sin sobresaltos y es gracias al aporte de todos los congresistas de la región. En el año de pandemia estuvimos muy pendientes de que el Valle del Cauca fuese uno de los pilares en materia de prevención y de salud a nivel nacional.



Eso se logró, pues el Valle y sobre todo Cali son de los lugares donde más laboratorios certificó el Gobierno Nacional para las pruebas de Covid-19, lo que ha permitido hacer un seguimiento real al comportamiento del virus en la ciudad. Cali es una de las ciudades con más camas UCI en el país, pues mientras Bogotá –que tiene ocho millones de habitantes— llega a 1400, Cali –con dos millones y medio— está sobre las 900 camas.



Eso nos permitió afrontar el primer pico de la pandemia de mejor manera, mucho mejor que otras ciudades.

¿Y cómo ha sido la articulación con los gobiernos locales y regional?

Con todos los alcaldes hemos estado sincronizados. Con el de Cartago tuvimos ciertos roces, pero ya los superamos y estamos trabajando en conjunto por lograr inversiones de la Nación en el norte del Valle del Cauca.



El apoyo de la Gobernadora y del alcalde Ospina ha sido vital, pues ambos entienden cómo es el trabajo desde el Legislativo. Por eso han entendido que el trabajo es en equipo. Los temas han fluido y todos son concertados.



Tenemos una agenda de trabajo con la Gobernadora que se revisa cada quince días. Con el alcalde Ospina logramos ser la primera ciudad del país que propuso que nos entregaran lotes de la SAE, no como donación, sino que nos permitieran construir para que esos constructores le paguen al Gobierno Nacional y al Distrito.



La SAE nos entregó lotes avaluados por $150.000 millones, que son el de frente a Cosmocentro, el del El Ingenio y el del antiguo Club San Fernando, que ayudarán a mejorar la oferta de vivienda de Cali en el mediano plazo.

¿Qué inversiones ha gestionado el Bloque Regional para la reactivación económica del Valle del Cauca?

Hemos sido claves en varias áreas de la reactivación para que haya grandes inversiones en el departamento. Tenemos obras en todo el Valle que ya se están viendo. En materia de infraestructura, logramos renegociar las contraprestaciones del peaje entre Cartago y Pereira, de manera que Risaralda y Valle van con 50 % cada departamento (antes, Risaralda iba a tomar casi el 80 % de las contraprestaciones de este peaje y no iba a dejar obras en el norte el Valle).



También avanzamos en el mantenimiento de la vía Panamericana, entre Ansermanuevo y Mediacanoa, donde venía aumentando la accidentalidad especialmente en motociclistas.



Se garantizó una inversión de $60.000 millones en este corredor vial para su mantenimiento. Se aseguraron $20.000 millones para la vía a Barragán desde Tuluá.



En el tramo Cali-Candelaria, la vía con más accidentalidad del país y donde ya la Gobernación había invertido recursos, gestionamos $30.000 millones adicionales para cicloinfraestructura y puentes peatonales que protejan a los pobladores de la zona.

“Es indudable que Cali tiene problemas serios de seguridad. El Ministro de Justicia se comprometió a ampliar la cárcel de Villahermosa, obra que se complementa con la construcción del búnker de la Fiscalía”.

¿Y con respecto a la conectividad vial con el puerto de Buenaventura?

Comprometimos a la Nación con $35.000 millones para la antigua vía a Buenaventura desde El Queremal, pero lo más importante es la vía Mulaló-Loboguerrero, donde logramos las licencias sociales con los habitantes que se oponían al proyecto en los corregimientos de Pavas y Mediacanoa. Esperamos que entre marzo y abril la Anla (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales) nos haya dado luz verde para que esta obra comience a mostrar otra cara.



Por otra parte, la gran obra en el Valle del Cauca será el mejoramiento de la malla vial desde Buga hacia Santander de Quilichao y el gran impacto será en la vía Cali-Jamundí y en el ingreso a Cali por Sameco y por Palmira. Ese mejoramiento se da en el marco de la obra 5G de la malla vial.



En materia de agricultura, logramos un convenio en el que la Gobernación puso $20.000 millones para la fase III y IV del plan hortofrutícola de la región. Nosotros estamos consiguiendo los recursos para la fase V, que son otros $20.000 millones que impactarán al menos a 50.000 familias productoras. Esta fase está enfocada en enseñarle a nuestros campesinos a exportar. La meta es romper la barrera de los temas fitosanitarios y que nuestros productores puedan llegar a EE. UU. y Europa.

¿Para Cali, qué obras logró concretar la bancada parlamentaria?

Nos comprometimos con terminar el MÍO. La troncal Simón Bolívar, que proyecta mayor movilización de pasajeros, se había quedado sin recursos. Hace dos semanas el presidente Duque y la Ministra de Transporte la calificaron como corredor estratégico, garantizando los recursos para terminar esta obra, que permite conectar la parte de mayor flujo del sistema y aumentar los pasajeros que hoy le hacen falta al MÍO para ser sostenible económicamente.

¿Y entonces el búnker de la Fiscalía sí será una realidad, tras casi una década de que la ciudad esperara por ese proyecto?

​

El avance está en la figura como se contrató, que no es por obra pública, sino con Asociación Público Privada. Cuando se contrata por obra pública hay que destinar vigencias futuras para construir, mientras que la APP permite que el privado construya y que la Nación le pague un arriendo a 20 o 30 años. Eso hace que sea más económico, pues no toca aforar tantos recursos de una, sino que se puede diferir la deuda por cuotas.



Ya están las licencias urbanísticas, solo faltan los trámites en las curadurías. Con estos recursos privados se va a lograr que la construcción sea mucho más ágil. Tener el búnker de la Fiscalía frente al Palacio de Justicia nos va a permitir que los fiscales no tengan que trasladarse por toda la ciudad, que la Justicia esté centralizada, no se pierda tiempo y seamos más eficientes, y acabar con eso que tanto nos indigna, que es el vencimiento de términos. A todos nos duele que cojan a los delincuentes y no terminen sus procesos por vencimiento de términos, debido a que la Justicia no estaba actuando de forma conjunta por falta de instalaciones.

También se pudo avanzar en el Tren de Cercanías, ¿en qué etapa está?

La prefactibilidad se dio, ahora entramos en fase III, que es la factibilidad. Conseguimos esos recursos y se están estructurando. Ahora tienen que especificar el trazado del tren, cuántos pasajeros va a mover, cuál será el costo de la tarifa, cuando costará construir la infraestructura y cómo será la integración de este sistema con el MÍO y con el transporte intermunicipal de las ciudades vecinas a Cali, porque sin eso no tendríamos cierre y seguro tendríamos dificultades financieras a futuro.



Ese estudio tiene que estar listo a mediados de año, ahí nos definen el costo total del proyecto y el valor aproximado del tiquete que tendría que pagar el pasajero.

¿Y en cuanto a las inversiones que se necesitan en Buenaventura?

Logramos que el Ministro de Turismo asumiera compromisos reales para ayudar al turismo ecológico, que puede ser una gran alternativa para el distrito, además de los puertos. Están todas las playas, el avistamiento de ballenas, la gastronomía, pero aún falta mucha infraestructura para atraer más turistas.



El Ministro se comprometió con $15.000 millones. El Bloque sigue acompañando a Buenaventura para que los compromisos de inversiones que se lograron por el paro cívico de hace tres años se cumplan y se vean en la ciudad, que se construya el estadio y la red de acueducto y alcantarillado. No es razonable que en pleno Siglo XXI, una ciudad tan importante como Buenaventura no tenga agua las 24 horas del día, los siete días de la semana.

De todo esto, ¿cuál será la prioridad del Bloque para este año?

Nos hemos propuesto con la bancada, el Alcalde de Cali y la Gobernadora del Valle que todos los recursos estén firmados marzo como fecha límite para que se empiecen a ejecutar. Que los convenios de la Nación con la región estén firmados en ese tiempo nos va a garantizar recursos por más de $2 billones que nos ayudarán a reactivar económicamente la región.

Proyecto sobre los medios

Su partido, Cambio Radical, está liderando un proyecto de ley para garantizar el funcionamiento de los medios de información en el país.



¿En qué consiste esta iniciativa?



”Los medios de comunicación deben ser independientes y no estar aferrados a la pauta de un gobierno, sea cuál sea. No deberían tener dificultades financieras para hacer la labor que hacen. Este proyecto de ley busca que los medios tengan unos mínimos garantizados por el Estado; que sus impuestos no sean tan altos y que tengan ayudas económicas”.