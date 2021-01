Viajeros que lleguen a Colombia deberán presentar prueba PCR negativa: Minsalud

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Según la resolución, esta medida aplica para todas las personas, sin importar su edad, que lleguen al país procedentes del exterior sean connacionales o no.

Los viajeros que lleguen a Colombia deberán presentar prueba PCR negativa, así lo estableció el Ministerio de Salud a través de la resolución 2532, expedida el 31 de diciembre de 2020.



La modificación fue adoptada por el fallo emitido por el juzgado 11 administrativo del circuito de Bogotá a finales de noviembre, que establece que la prueba deberá presentarse antes de embarcar y se deberá exigir como un requisito de ingreso para todas aquellas personas que ingresan por vía aérea.



En el documento de Minsalud se ordena que la prueba debe estar expedida en un término no mayor de 96 horas antes del embarque.



Además, no se permitirá abordar al pasajero que presente fiebre o síntomas respiratorios asociados al covid-19 y de aquellos que no hayan diligenciado previamente la aplicación Check-Mig.



"Sólo se podrá permitir el embarque de viajeros que no cuenten con la prueba PCR cuando manifiesten que tuvieron dificultades para tomársela o para obtener el resultado en el término estipulado para el vuelo”, señala el escrito.



De acuerdo con la máxima autoridad en salud, en estos casos se deberá informar al viajero que una vez ingrese al país deberá realizarse la prueba PCR y guardar aislamiento preventivo durante 14 días.



"El aislamiento podrá terminar antes si el resultado de la prueba PCR es negativo. También podrá extenderse por criterio epidemiológico”, apunta el documento.



En cuanto a los costos de la prueba PCR y los costos del aislamiento preventivo, aseguran que estarán a cargo del viajero.



“La Secretaría de Salud del lugar de desembarque y/o destino estará encargada de verificar que el viajero guarde el aislamiento preventivo”, dice esa cartera.



Es preciso mencionar que esta resolución modifica el anexo técnico de la Resolución 1627 de 2020 y deroga la resolución 1972 de 2020.

Más de 1'6 millones de casos en Colombia

​

En Colombia el número de personas que se han contagiado del nuevo coronavirus llegó a 1'675.820, tras los 9.412 casos nuevos que se confirmaron a través de las 33.977 pruebas (26.621 PCR y 7.356 de antígenos) que se realizaron este domingo.



Las regiones que más contagiados aportaron fueron Bogotá (2959), Antioquia (2275), Valle (590), Risaralda (478), Cundinamarca (388) y Caldas (322).



Según el informe del Ministerio de Salud, del total de casos, 85.039 casos se encuentran activos, mientras que 1'542.353 han logrado superar la enfermedad.



En cuanto a los fallecimientos, el boletín epidemiológico da cuenta de 200 decesos, de los cuales 183 pertenecen a días anteriores. Con este reporte, el país ya registra 43.965 muertes por cuenta del virus.