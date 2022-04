La fuerte respuesta del presidente Duque tras cuestionamiento del embajador ruso en la ONU

Tras el cuestionamiento del embajador ruso en el Consejo de Seguridad de la ONU, Vasili Nebenzia, al proceso de paz colombiano, el presidente de la República, Iván Duque, criticó fuertemente que ese comentario fuera del país que promueve la guerra en Ucrania en este momento.



El mandatario colombiano intervino el martes ante ese organismo para presentar un balance de la implementación del acuerdo de paz con las Farc, del cual precisamente la ONU hace un seguimiento con su enviado especial Carlos Ruiz, quien igualmente presentó su balance.



El embajador al intervenir en la sesión le dijo a Duque que "no le vamos a disimular la serie inquietudes que tenemos del proceso de paz en Colombia. No es un país normal para el consejo de seguridad. En un momento el Consejo de Seguridad era garante del proceso de paz, por lo que estaba en juego su reputación. Cada año estamos más inquietos".



Para el diplomático ruso “su administración (la de Duque)ha evitado mencionar el acuerdo definitivo de paz. En lugar de ello ha preferido hablar del programa de paz con legalidad. Este programa no fue aprobado por el consejo de seguridad y no lo acordó la segunda parte del acuerdo definitivo que son los excombatientes".



El presidente Duque le respondió al embajador que "todos los comentarios que aquí se han hecho buscan ser constructivos, pero también hay comentarios que se han hecho que es bueno ponerlos en perspectiva de la congruencia, sino también de la autoridad moral. Nosotros aceptamos todos los comentarios de manera constructiva porque estamos acá voluntariamente deseando construir un mejor país. Pero es muy importante que no pretendan quienes hoy están lacerando a un pueblo inerme, darle mensajes de paz al mundo mientras están cometiendo estos hechos fratricidas que todos rechazamos porque la tristeza que se vive hoy en un Ucrania es la tristeza de una humanidad que clama porque este genocidio termine, pare ya, no hay justificación alguna".



Y señaló además que "es muy importante que aquí, en este Consejo de Seguridad, en este órgano rector de este sistema de Naciones Unidas que fue creado para que la humanidad resolviera sus conflictos en el entendimiento del diálogo multilateral, no se hable de paz por quienes están hoy sembrando la guerra y la desolación".

