La estrategia del Gobierno para que Satena compita con las aerolíneas comerciales del país, ¿lo logrará?

En medio de la crisis que vive el transporte aéreo con la salida de Ultra Air y Viva Air, el Gobierno Nacional ha resaltado la importancia de Satena en esta recomposición del mercado comercial. El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, anunció el fortalecimiento presupuestal de la compañía para la compra de aeronaves con el fin de competir con otras aerolíneas comerciales como Avianca, Latam o Wingo.



“El Presidente Gustavo Petro ha solicitado que la aerolínea Satena sea fortalecida presupuestalmente para la adquisición, proceso que está en marcha, de unas aeronaves para volar con capacidad para que llegue a competir comercialmente con aerolíneas como Avianca, Latam y Wingo y así brindar condiciones más favorables para los colombianos”, expresó en una rueda de prensa desde San Andrés.



Le puede interesar: Alerta por falta de seguridad y salubridad en hostales y establecimientos de prostitución en el Centro de Cali



La competencia de Satena ha sido una de las dudas en el tintero desde que se desató la crisis, ¿realmente puede alzar vuelo a la misma altura de las demás aerolíneas comerciales, qué se lo ha impedido?



Juan Felipe Reyes, abogado aeronáutico de Parra Rodríguez Abogados, recuerda que Satena significa Servicios Aéreos a Territorios Nacionales, por tanto fue creada para operar en estas zonas. “Su naturaleza jurídica no es ser una aerolínea como por ejemplo Avianca. Por definición y naturaleza jurídica, no se hizo para operar rutas internacionales pero ha habido modificaciones a esa ley de 1968 y ahora ya puede operarlas”, explica.



Actualmente, Satena tiene 38 rutas y con 88 destinos, entre estos están zonas apartadas como Saravena, San José del Guaviare, Nuqui, entre otras. Recientemente abrió una ruta desde Bogotá a Caracas y, a partir del 8 de mayo, operará la ruta Barranquilla-Caracas, consolidando así su plan de ampliación en vuelos internacionales.



La flota de Satena está integrada por 12 aeronaves. Dos Embraer ERJ145 con capacidad para 50 pasajeros; dos ATR72 con capacidad para 70 pasajeros y ocho ATR42, que permite movilizar 48 pasajeros. De manera que, la flota actual de Satena puede movilizar a 168 personas en trayectos simultáneos. El brigadier general Óscar Zuluaga, presidente de la compañía estatal, precisó que con las inversión que inyectará el Gobierno Nacional para este año, que será de US$20 millones, comprarán cuatro aviones, dos con capacidad para 48 personas y otras dos con capacidad para 19 pasajeros.



Lea aquí: Petro habría pedido la renuncia de funcionarios conservadores, liberales y la U que están en el Gobierno



“Nosotros quisiéramos crecer en el mercado, pero partiendo de aumentar la capacidad de conexión y aumentar la red de rutas. Somos la aerolínea con mayor número de rutas y destinos a nivel nacional. Entrar a competir con las demás aerolíneas comerciales no es una condición específica de nosotros, somos un aerolínea netamente social con una capacidad instalada de aeronaves de 48 a 50 sillas. Hablar de competir no es una opción en el mercado de troncales, que realmente no son nuestro nicho”, aseguró el presidente de Satena.



El brigadier general Zuluaga explicó que en el mercado doméstico actual, los destinos de las principales troncales están surtidos con aviones de 180 sillas, una razón que explica el freno que tiene Satena para competir fuertemente con las demás aerolíneas. “Desde el punto de vista de las sillas no somos competitivos, pero por otro lado, no es nuestra razón social”, enfatizó el presidente de la aerolínea estatal.



Así, la función de Satena se centra en generar conectividad en zonas apartadas, que no tienen condiciones geográficas para una fácil integración con el resto con el interior del país o ciudades de desarrollo económico.