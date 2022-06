"La emergencia sanitaria acabó, pero el covid no": Director de Promoción y Prevención de Minsalud

Los casos de covid siguieron creciendo en el Valle del Cauca. En la última semana (16 a 22 de junio) el número de contagios aumentó de manera significativa. Se pasó de 1068 casos a 1908. Semanas atrás la cifra semanal fue de 501 y 415 contagiados.



Por eso Gerson Bermont, director de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud, explicó que el covid no ha terminado, pese a que ya el Gobierno decidió que la emergencia sanitaria acabará este 30 de junio.



Agregó que, en el mediano plazo es probable que el covid se convierta en una gripe más con la que tendremos que convivir todos los colombianos.

El funcionario explicó en el programa Protagonistas en vivo de El País, que todavía se plantean retos a la hora de mantener los fallecimientos a la baja y aumentar la cobertura de vacunación en las zonas más dispersas de Colombia.



¿Cómo se siente hoy después de dos años de pandemia? ¿Ya puede ver la luz al final del túnel?



Es un sentimiento encontrado, pero todavía vivimos con cierta preocupación. Las cifras nos dan una esperanza de que podremos seguir en este gran proceso de reactivación económica, social y cultural. Sin embargo, al mismo tiempo uno encuentra algo de temor de que aparezca una nueva variante y hayan nuevos picos, no solo de casos, sino también de hospitalizaciones y muertes. Ojalá ese no sea el caso.



Si aún persisten esos temores, ¿por qué el 30 de junio se acaba la emergencia sanitaria?



Porque se trata de un acto administrativo que permite a un país tomar las acciones para dar respuesta a una emergencia, como fue la pandemia del covid. Colombia necesitaba ese instrumento para tomar decisiones en aumentar la capacidad instalada del sistema de salud, acciones sociales para mitigar los efectos económicos de la pandemia y adelantar la compra de vacunas.



La emergencia acaba porque ya se cumplieron esos objetivos para atender cualquier otro pico. En estos momentos, nos encontramos en un canal de seguridad de baja hospitalización y mortalidad, que hoy creemos tener controlada. Todas las decisiones que se tomen de ahora en adelante en relación al covid se harán bajo las leyes y decretos existentes.

¿Cuál es el panorama actual de la disminución de contagios a nivel nacional? ¿Y esto qué significa dentro de ese canal seguro?



Ese canal quiere decir que hay una tendencia estable a la baja. Ya llevamos 17 semanas en esas condiciones: ahora tenemos entre 12 y 14 mil contagios semanales y 27 fallecimientos, o sea 15 más que hace tres semanas. Es una cifra que se elevó, pero que es baja en relación a los registros históricos. Lo bueno es que tenemos la ventaja de las vacunas.

Ahora bien, aún no podemos decretar un canal endémico, porque para eso necesitamos un análisis histórico de año tras año para decir si estamos altos o bajos en relación a otro periodo.



En ese contexto, ¿qué medidas de autocuidado aún le recomendaría a los colombianos?



Se mantiene la política de que los territorios que tengan más del 70 % del esquema completo de la vacunación covid y el 40 % de los refuerzos, pueden dejar de usar tapabocas en espacios abiertos y cerrados. Aun así, encontramos todavía personas que usan este elemento en centros comerciales. Los lugares en los que sí son obligatorios son el transporte público, hospitales, aviones y centros geriátricos.



No obstante, hay 465 municipios que aún deben usar el tapabocas en espacios abiertos y cerrados, porque su grado de vacunación aún es inferior. Muchos alcaldes y ciudadanos no hacen cumplir esa medida. Necesitamos que la gente siga disciplinada hasta decir que toda Colombia puede prescindir del tapabocas.



¿Qué sucede si el panorama por el Covid-19 se torna preocupante? ¿Se volvería a declarar la emergencia sanitaria?



La emergencia sanitaria no creo porque esta solamente es para tomar decisiones y medidas excepcionales. Entonces si por ejemplo mañana aumenten los casos de covid, las hospitalizaciones y las muertes pues sencillamente tenemos camas suficientes, pruebas diagnósticas suficientes y no habría que declarar una medida extraordinaria para combatir ese aumento de casos.



¿Entonces qué medidas se tomarían para poder hacerle frente al aumento de contagios?



Lo que sí podría suceder es que tomemos medidas sanitarias. Es decir que nosotros podríamos hacer que toda una ciudad vuelva a utilizar obligatoriamente el tapabocas, inclusive, tampoco para una medida de aislamiento se necesitaría la emergencia sanitaria.



¿Cuáles fueron los territorios más juiciosos en vacunación y en cumplir con las medidas de bioseguridad? ¿Y cómo le fue al Valle?



Barranquilla y Bogotá fueron unas de esas ciudades, así como Boyacá o San Andrés, pero del Valle del Cauca sí tengo que decir que está en tabla media del ejercicio y la responsabilidad. Por ejemplo, la vacunación en niños de 3 a 11 años es baja respecto a los indicadores de otras capitales importantes.



También hay ciertos inconvenientes en los territorios dispersos, pero estos tendrían alguna excusa por su lejanía y que necesitan estrategias diferenciales.

Haciendo una lectura de estos dos años, ¿cuál puede decir que fue la medida sanitaria más efectiva para afrontar la pandemia?



Todas fueron necesarias en cada momento, como la cuarentena, que al inicio fue fundamental para prepararnos en capacidad de diagnóstico y evitar una mortalidad inmensa. Hoy no sería una medida válida. El tapabocas también fue fundamental, quizá la medida más efectiva durante toda la pandemia para ralentizar el contagio.



A eso se suman los 72 protocolos de bioseguridad para la reactivación, lo que permitió hacerlo en orden y seguridad. Y finalmente, la vacunación. Aunque mucha gente no creía o estaba reacia al principio, hoy podemos decir que el 83 % de los colombianos tiene una dosis, el 71 % tiene el esquema completo y cerca del 40 % tiene su tercera dosis.



¿Es verdad que la vacunación contra el covid solo irá hasta el 30 de junio?



No es cierto. Estamos haciendo hasta el último esfuerzo para llegar hasta la última persona. Pero ya si ese individuo dice que no se quiere vacunar es su decisión, pero nosotros debemos seguir teniendo disponibilidad y ofreciendo el biológico.



El Plan Nacional de Vacunación continúa, estos esfuerzos seguirán hasta que el último colombiano decida ponerse la vacuna o hasta que se manifieste que entramos a un canal endémico.



¿Ustedes han proyectado cuántos colombianos se contagiaron hasta ahora?



Esa será siempre una pregunta para todos los análisis. Dijimos que el 80% de la población era asintomática, por lo que posiblemente la mayoría ni se dio cuenta que tuvo covid. Eso es importante cuando nos referimos a la inmunidad híbrida, que es haberse recuperado de la enfermedad y haber ganado fuerzas con la vacuna.



Aún quedan muchos interrogantes en relación al covid. Por ejemplo, en los primeros momentos se dijo que solo afectaba a personas adultas y con comorbilidades, pero luego afectó a los más jóvenes. ¿Es entonces un virus que infecta a todos sin distinción?



Lo que más nos ha enseñado el covid es a ser humildes frente a la evidencia. El covid ha sido una lección permanente, de aprender y cambiar decisiones en la medida que hemos conocido la penetración del virus en el ser humano. Hoy el covid afecta a todas las personas, pero sabemos que a unos más que a otros. En niños, la tasa de ataque es menor, pero cuando comparamos esa tasa con otras enfermedades, como polio o sarampión, es supremamente superior, porque se han muerto 355 niños en todo el país.



¿Qué ve más probable? ¿Que el covid desaparezca o toque vivir con esta virus como otra gripe cualquiera?



Creo que esa es más probable: una gripe con la que tendremos que convivir. Y posiblemente saldrán vacunas que protejan a más largo aliento y que contemplen a todas las cepas que se han encontrado. Aunque aquí estoy pensando más con el corazón.



¿Alguna vez se contagió?



Dos veces, y muy duro. Cada vez que se disparaban los casos en cualquier lugar, el Ministro y yo los visitábamos para verificar la situación. Y justo en uno de esos recorridos me contagié. Estuve 27 días hospitalizado, asistido con oxígeno. Y también me dio, ya cuando tenía las dos dosis de la vacuna.