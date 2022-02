Juzgado ordena a la Registraduría incluir género no binario en cédula de una persona

Olivia Varrieta es una persona que no se identifica con el sexo femenino ni con el masculino, por lo cual, solicitó a dos notarias de Manizales se le cambiara el género registrado en sus documentos de identidad. Sin embargo, tras instaurar una tutela un juzgado ordenó a la Registraduría hacer el cambio requerido.



De acuerdo con lo detallado por Wilson Castañeda, quien a través de Caribe Afirmativo le brindó acompañamiento jurídico a Olivia, de 33 años, el Juzgado que conoció el caso de esta persona le dio la razón y ordenó al organismo electoral expedir sus nuevos documentos.



Según la decisión del Juzgado, en el caso de Olivia se resolvió tutelar los derechos a la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad, la identidad de género, la personalidad jurídica y la igualdad.



"El reconocimiento de la personalidad jurídica asegura que las personas tengan la posibilidad de expresar su identidad. En consecuencia, surgen

dos deberes para el Estado; por un lado, una obligación de abstención, que le veda la imposición de obstáculos que restrinjan la autonomía de los individuos en la adopción de la identidad de su preferencia. Por otro lado, tiene el deber de disponer y promover todos los mecanismos legales, administrativos, sociales y culturales que les permitan a las personas desarrollar y afirmar libremente su identidad", determinó el Juzgado a favor de Olivia.



Castañeda detalló que esta persona decidió interponer la tutela luego de que el argumento para negarle la solicitud en las notarias de Manizales no solo se le violaba su derecho de libertad de expresión, sino que además, recurrían a argumentos culturales. Olivia es oriunda de Manizales, pero reside en Cali hace varios años.



"La respuesta que recibió fue que este derecho no existía en el país. Le estaban violando sus derechos al reconocimiento de la personalidad con la que ella se identifica y esa negación le estaba impidiendo expresar su identidad. Eran argumentos de orden cultural y social que ponen en riesgo el libre desarrollo de Olivia", comentó Castañeda.



Así entonces, el Juzgado ordenó que en el término máximo de 3 meses, se lleve a cabo la corrección del componente de sexo que consta en el registro civil de nacimiento y la cédula de Olivia. Además, le ordenó a la Notaria Cuarta de Manizales a que, una vez efectuado trámite

de corrección, expida los documentos corregidos a esta persona.



Este no es el primer caso en el que una persona logra ser reconocida bajo el género no binario en sus documentos de identificación, puesto que en otras oportunidades ya se había realizado la corrección en Bogotá y Medellín.