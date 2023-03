Julián Rosales, el niño caleño con cáncer terminal en EE.UU. que suplica para ver a su padre

Julián Andrés Rosales es el nombre de este niño oriundo de Cali que, a sus 11 años de edad, ha debido hacer frente a un cáncer terminal en una clínica de Miami, Estados Unidos. El menor pide ayuda para ver a su padre que se encuentra en Colombia y con el cual no ha podido compartir desde hace dos años.



Tras recibir el diagnóstico viajó con su madre a Estados Unidos con la esperanza de encontrar un mejor tratamiento. El pequeño está siendo atendido en la Nicklaus Children's Hospital de Miami. Sin embargo, los médicos no son optimistas sobre su estado de salud.



"A Julián lo diagnosticaron en 2020. Recibió quimioterapias en la Clínica Valle del Lili. Decidieron realizarle un trasplante de médula ósea pero en Cali no habían opciones para él, entonces decidimos viajar hace un año a Estados Unidos. Julián viajó, conoció, venía muy bien, hasta que tuvo una recaída y los medicamentos ya no estaban siendo efectivos y el tumor regresó un poco más fuerte", explicó Sindy Catalina Garzón, madre del menor.



Su única petición es ver a su padre. Es por esa razón que su familia hace un llamado a las autoridades colombianas y norteamericanas para que le ayuden a conseguir una visa humanitaria y por fin pueda visitarlo.



"Quisiéramos que nos ayuden para que al papá le puedan dar una visa humanitaria y pueda venir a compartir con él. Quisiera ayudarle en su deseo de tener a su papá aquí ”, dijo su mamá.



Finalmente Julián agradece a quienes desde la distancia le han enviado mensajes de apoyo y mantenido en sus oraciones.



"Quiero decirle a todas las personas en Colombia que muchas gracias a todos por sus oraciones, por todo lo que han hecho por mí", fueron sus palabras.



El menor se encuentra recibiendo cuidados paliativos, la última etapa que enfrentan pacientes con cáncer terminal, en la que reciben terapia para diezmar el dolor físico y emocional.