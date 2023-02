Este fue el último deseo de Paula Durán antes de fallecer de cáncer en Estados Unidos

Ha pasado un mes desde que Paula Durán dejó este plano luego de luchar hasta el cansancio contra un cáncer terminal que la alejó de su anhelo de ver crecer a sus hijas.



En entrevista con Eurovisión, Gloria Camargo dijo que Paula le había pedido no dejar nunca sola a su hija mayor, Luciana. Siendo así, la niña vivirá en Colombia con su abuela materna a petición de su madre.



Además, la mamá de Paula considera que Luciana está en una edad en la que necesita de la crianza femenina.



"Luciana se va conmigo, mucha gente me ha preguntado el porqué. Luciana está en una edad donde necesita la presencia femenina, mi hija no está pero estoy yo. También fue una petición de Paula, ella me pidió que no la dejara nunca", dijo.



La señora se encuentra a la espera de las cenizas de su hija, pues hasta el día de hoy no se las han entregado; le falta también la documentación para traerlas a Colombia.



"Me entregaban las cenizas a las 3 semanas y hasta ahora no las tengo. Lo que falta es la documentación para poder sacarla del país porque va para Colombia", explicó.



A Gloria le cuesta entender por qué hay gente que le escribe comentarios ofensivos en redes sociales.



"No es fácil, cada que termina o comienza el día, abro mis ojos y pienso que no es cierto. Hay mucha gente que me escribe cosas feas que nadie entiende, solo les puedo decir que el perder a un hijo es el dolor más grande", señaló.



Cabe resaltar que Gloria Camargo ha tomado estas decisiones en compañía de Sergio Vega, esposo de Paula, de acuerdo con las últimas conversaciones que tuvieron con ella antes de su fallecimiento.