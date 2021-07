Juan Carlos Echeverry lanzó su candidatura presidencial por firmas

Alejandro Cabra Hernandez

Asegurando que tiene la experiencia de ser buen administrador, que conoce a Colombia y advirtiendo del riesgo que le significaría al país el populismo económico, este miércoles el exministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry lanzó su candidatura presidencial tras presentar su comité significativo de ciudadanos, con el cual espera recoger al menos un millón de firmas que lo oficialicen como aspirante a la jefatura de estado.



Echeverry lanzó su postulación desde el barrio Restrepo de Bogotá en una fábrica de radiadores, en donde presentó a los tres integrantes del comité que impulsa su postulación: la empresaria Silvia Escobar, el joven estudiante Jhon Trujillo y María Claudia Muñoz, también empresaria y líder social.



Muñoz en particular destacó de Echeverry que es un líder que puede conciliar y llegar a puntos de acuerdo con todos los sectores y que tiene el conocimiento de lo que necesita el país.



El nuevo candidato presidencial destacó que la meta es conseguir un millón de firmas, para lo cual seguirá recorriendo el país. “Conozco la Colombia profunda, la he recorrido cuando fue director de Planeación Nacional, ministro de Hacienda y presidente de Ecopetrol. El desafío es de ir a las ciudades y los peblos a donde vamos a conseguir un millón de firmas”, señaló.

Echeverry aseguró de forma reiterada que en las elecciones del 2022 Colombia se juega su futuro. “Estamos en medio de una alternativa de mejor futuro o la peor crisis. Las crisis son un trampolín, pero también son un espiral de caída. Hay ejemplos de economías fallidas en América Latina, si no escogemos bien, Colombia será un país de pesadumbre”.



Incluso calificó como “argumentos banales” los que se han expuesto en las últimas semanas para decir cuál sería la salida a los reclamos sociales y económicos de los colombianos.



Sostuvo además que sigue siendo conservador, pero que desea llevar su postulación como una propuesta para todos los colombianos, “ser de izquierda, derecha o centro me importa poco, lo que me interesa es ser candidato de todos los partidos, en noviembre espero contar con el apoyo del Partido Conservador, como también del Partido de la U, de Cambio Radical, entre otros”.