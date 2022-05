JEP citó a 52 exmiembros de las Farc a declarar sobre secuestros, 8 por el caso de diputados del Valle

La Jurisdicción Especial para la Paz citó a 52 exintegrantes de las Farc a rendir su versión voluntaria por el Caso 01, que investiga la toma de rehenes, privaciones a la libertad y otros crímenes. Entre ellos, se encuentran al menos 8 exmiembros de la extinta guerrilla involucrados en el secuestro y asesinato de los diputados del Valle.



Según un comunicado de la JEP, entre el 21 de junio y el 25 de noviembre de este año se conocerán las versiones de 52 antiguos mandos medios de los bloques Noroccidental, Occidental, Oriental, Sur, Magdalena Medio y Caribe de las Farc.



En el caso de las jornadas del Comando Occidental se incluirán las declaraciones de exmiembros del frente 60 y otros mandos involucrados en el secuestro de los diputados del Valle.



Asimismo, la citación de la JEP contempla que asistan exmiembros de las Farc que no tenían posiciones de mando, pero podrían aportar a las solicitudes de las víctimas.



El Auto No. 1 de 2022 de la Sala de Reconocimiento explica que “esta convocatoria hace parte del abordaje de los hechos y las conductas en su dimensión regional a escala de Bloque de Frentes a través de la identificación de los máximos responsables de los niveles inferiores de la organización armada”.



Para citar a este grupo de personas, la Jurisdicción contrastó informes entregados por entidades del Estado y también por las víctimas, así como aportes de otros comparecientes y versiones de las víctimas de secuestros.



Los 52 exintegrantes de la extinta guerrilla no solo fueron citados a versiones individuales, sino que también habrá una fase de ampliaciones de versión colectiva. En estas jornadas, responderán como estructuras sobre hechos y demandas de verdad.



Bloque Occidental

El documento de la JEP indica que las jornadas de versiones voluntarias del Comando Conjunto de Occidente o Bloque Occidental serán en la semana del 11 al 15 de julio.



Los ocho exmiembros de este Bloque citados por la Jurisdicción son: Reinaldo Escobar, conocido como William Aguirre; Arlez Porras Gómez, también llamado Yesid Guevara; Hedier Espinosa Feria, conocido como Juan Carlos Cachorro; Diego Ardila Merchán, nombrado en la extinta guerrilla como Leonel Páez.



Completan la lista: Luis Eduardo Prada González, también llamado Freddy Salas; Maria Lucelly Urbano Escobar, conocida como Mireya; Oswaldo Miguel Mendoza Pérez, llamado Pacho Quinto y Groelfi Rodríguez Moreno, reconocido en las Farc como Ramiro Cortés o El Profe.