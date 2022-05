Jefe de gabinete de Bogotá renunció a su cargo y al parecer se uniría a campaña presidencial

El jefe de gabinete de la Alcaldía de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, renunció a su cargo según dio a conocer públicamente en la tarde de este sábado a través de su cuenta en twitter.



Una de las razones de la renuncia de Gómez sería para unirse a una campaña presidencial, según informó Caracol Radio.

“Colombia está, una vez más, en un cruce de caminos. La coherencia me exige tomar esta decisión”, trinó el funcionario quien luego en un video reafirmó que “las últimas encuestas y la coherencia me obligan a tomar una difícil decisión”.

También agradeció a la Alcaldesa Claudia López “por su confianza” y resaltó su trabajo realizado en los últimos dos años y medio en la capital del país. “Me voy con la alegría de haber servido a nuestra ciudad en los momentos más retadores de las últimas décadas”, fue otro de los mensajes de Luis Ernesto Gómez.