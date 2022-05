Esta es la razón por la que no se dio la alianza entre Rodolfo Hernández y Sergio Fajardo

Tras el anuncio del apoyo de Íngrid Betancourt a la campaña de Rodolfo Hernández, el ingeniero aclaró cuáles fueron las razones por las que no se concretó una alianza con Sergio Fajardo.



De acuerdo con el exalcalde de Bucaramanga, en una reunión, el candidato de la Coalición Centro Esperanza le propuso: "en la próxima encuesta que salga, el ganador recibe el apoyo del perdedor (…) Yo le dije acepto, no me gusta ponerle malicia a las cosas".



Esa promesa, según las declaraciones de Hernández en una rueda de prensa, significaba que el candidato con mayor injerencia en las encuestas avanzaba en la carrera presidencial y “el perdedor” se adhería a su campaña.



Después del encuentro se conoció una encuesta en la que Hernández tenía alrededor del 15% de favorabilidad, mientras que Fajardo tenía un 6,5%, según el ingeniero.



“A los ocho o nueve días, teníamos un debate en la Universidad de los Andes, él me llamó a las 6a.m. y me dijo acepto la encuesta. Tranquilo, usted ganó, mande sus asesores y yo hablo con los míos, para mirar que debemos cumplir ambos para que quedemos contentos”, contó el candidato a la Presidencia.



Esos acuerdos estarían relacionados con “mejorar las condiciones de los colombianos”. Sin embargo, “cuando llegué a la Universidad de los Andes me dijo, esa encuesta, al parecer, tiene inconsistencias”, dijo Rodolfo.



Frente a esa afirmación, el exalcalde de Bucaramanga le propuso a Fajardo: “siga usted la campaña y yo sigo la mía, y usted siempre será bienvenido”.



Luego de esa alianza fallida, hubo otro acercamiento, pues según Hernández, Fajardo lo llamó hace una semana “para que me reuniera con Humberto de la Calle, Juan Fernando Cristo, Juan Manuel Galán y Carlos Amaya”.



Finalmente, en esa reunión no estuvo Humberto de la Calle, pero sí se pactó un acuerdo con los demás líderes de Centro Esperanza: "Quedamos que sí y el martes dijo (Fajardo) otra vez que no, esa es la verdad".



Sin embargo, el candidato presidencial se mostró comprensivo frente a la postura de Fajardo. “Yo entiendo que él tiene unos socios, hace parte de una Coalición y tienen que tramitar al interior del grupo la decisión. Seguro hizo el esfuerzo con sus integrantes, porque puede haber estatutos que necesiten unanimidad”, concluyó Hernández.