A una semana de las elecciones presidenciales, Rodolfo Hernández continúa adquiriendo popularidad tras estar posicionándose, según algunas encuestas, como uno de los candidatos que podría llegar a segunda vuelta.



Aunque su favorabilidad ha venido creciendo exponencialmente por redes sociales, por donde ha enfocado gran parte de su campaña, aún hay personas que no conocen los detalles más importantes de su candidatura, como quién es su fórmula vicepresidencial, qué postura política tiene o por cuál partido está aspirando a la Presidencia.



¿Por cuál partido busca ganar la Presidencia?

Rodolfo Hernández, quien fue alcalde de Bucaramanga y se hace llamar el 'Inge' por su profesión de Ingeniero Civil, no está ligado a ningún partido político o coalición, por lo cual, ha llegado a ser descrito como un candidato de centro, pero él ha negado serlo.



El exalcalde de Bucaramanga no ha concretado una postura política oficial, de hecho, durante toda su campaña ha recalcado que no es de derecha, ni de izquierda. "Manos libres e independiente hasta el final. Desmiento absolutamente que mi campaña esté por unirse a ningún nombre, coalición o partido político", ha asegurado en varias ocasiones.



Luchar contra la corrupción es la bandera de este ingeniero para los comicios, como también ha reiterado constantemente. De hecho, ese es el principal slogan de su campaña a la Presidencia de la República, la cual tiene el respaldo de la Liga Gobernantes Anticorrupción, un movimiento con que consiguió más de 1'800.000 firmas para inscribir su candidatura ante la Registraduría Nacional.



¿Quién es su fórmula a la Vicepresidencia?

Marelen Castillo, fórmula de Rodolfo Hernández. El País

Al inicio de su campaña política, quien iba a acompañar a Rodolfo Hernández en la Vicepresidencia era la periodista Paola Ochoa, sin embargo, poco después de haber aceptado la propuesta, la mujer presentó su renuncia argumentando inconvenientes familiares.



Tras la declinación de Ochoa, el exalcalde de Bucaramanga se enfocó en tener una coequipera que fuera fuerte en materia de educación y, por lo tanto, eligió a la educadora e investigadora Marelen Castillo Torres.



La fórmula de Hernández es una caleña quien, antes de aceptar aspirar a la Vicepresidencia, se desempeñaba como vicerrectora académica de la Universidad Minuto de Dios en Bogotá. La docente es licenciada en Biología y Química de la Universidad Santiago de Cali, además, es ingeniera industrial de la Universidad Autónoma de Occidente y tiene una maestría en Administración y Gestión de Empresas.



Castillo Torres, quien se desempeñó como contratista del Ministerio de Educación, también es doctora en educación con énfasis en liderazgo organizacional de Nova Southeastern University, Estados Unidos.



Además, la educadora e investigadora fue directora de iniciativas estratégicas y vicerrectora general académica de la Uniminuto, así como rectora de la Uniminuto virtual y a distancia.



Campaña digital

La explicación que dio el mismo candidato cuando inscribió su candidatura fue que su campaña es digital y por lo tanto no le interesaba llenar plazas públicas.



Aunque manifestó que su campaña sería solamente digital, sí ha tenido apariciones en diferentes conversatorios, entrevistas y debates convocados por universidades y medios de comunicación.



De hecho, en sus redes sociales, entre otros temas, el Candidato se refiere a las diferentes controversias que surgen en estos espacios y en la opinión pública.



Hernández, de 77 años, aseguró en los últimos días que seguirá adelante con su intención de ser el mandatario de los colombianos, pero que continuará trabajando para convencer a los ciudadanos para que voten por él.