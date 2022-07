Ingreso Solidario inicia nueva fase de pagos a beneficiarios: detalles de qué se pagará

A partir de este lunes 18 y hasta el próximo 23 de julio los colombianos beneficiarios del subsidio Ingreso Solidario podrán reclamar los pagos de los ciclos que tengan acumulados, esto por no haber realizado el reclamo de las transferencias correspondientes a 2021.



De acuerdo con lo informado por Prosperidad Social, que se encarga de liderar este subsidio, los hogares beneficiarios deberán consultar en la página del programa si ha sido programados para el pago y, de confirmar que sí lo fueron, deberán acercarse a un SuperGiros o entidades aliadas.



Según se indicó, en total 44.209 giros fueron aprobados para que el programa se ponga al día con las personas que reciben este subsidio y con sus pagos pendientes del año anterior.



Con relación a los pagos que se empezaron a realizar, se indicó que entre los departamentos con más giros por cobrar se encuentra Antioquia con 5.284, Valle con 4.314 y Bogotá con 4.043, así como Norte de Santander con 3.487 y Atlántico con 2.988.



“Hacemos un especial llamado a los beneficiarios del programa que no cobraron algún ciclo en 2021, para que verifiquen si han sido programados para esta fase. Eso lo pueden hacer en la página del programa, antes de trasladarse a los puntos de Supergiros y su red aliada”, manifestó Pierre García, director (e) de Prosperidad Social.



Entre tanto, García detalló que a partir de esta tercera semana de julio también se estarán realizando el cuarto pago del Ingreso Solidario correspondiente al bimestre de julio y agosto de este 2022.



Cabe recordar que si un hogar está compuesto por una persona que pertenece al grupo A del Sisbén, este entonces recibirá $420.000 bimestrales y, en caso de que este esté compuesto por dos o más personas, entonces el ingreso será de $435.000 bimestrales.



Además, en el caso de los hogares que estén conformados por una persona que esté en el grupo B del Sisbén, el pago entonces será de $420.000 bimestrales. Y, los hogares que hacen parte del grupo C, según la clasificación del Sisbén IV, seguirán recibiendo $400.000 bimestrales.