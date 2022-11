Indignante: elefante marino perdido en aguas del Pacífico de Colombia fue asesinado

Un elefante marino que había sido captado nadando en aguas del Pacífico colombiano y que conquistó a muchas personas en el Valle y Chocó, fue hallado muerto.



Aunque el animal había recorrido con éxito estos departamentos desde inicios de octubre, fue cazado y asesinado en Nariño. El hecho ha generado indignación a través de redes sociales, donde el exótico mamífero se había ganado el cariño de muchos.



La muerte del elefante marino se conoció en Twitter, donde la periodista Vanessa de la Torre denunció que el animal “fue vilmente asesinado”.



Lea aquí: Temporada de lluvias en Colombia ha dejado 205 personas fallecidas en lo corrido del año



Además, se conoció que, durante su paso por Colombia, había visitado el Parque Natural Utría, Chocó, y La Barra y Bahía Málaga, en Buenaventura.

INDIGNANTE. Un elefante marino que estaba perdido en el Pacífico colombiano fue asesinado vilmente en las últimas horas.



Abro hilo 🧵: pic.twitter.com/xEWqWNIwtW — Vanessa De La Torre (@vanedelatorre) November 14, 2022



“Gracias a las capacitaciones recibidas en el pasado, los habitantes del sector lo dejaron descansar y el animal siguió su viaje. Los ciudadanos lo cuidaron y estaban muy felices con él, como se ve en estas imágenes”, escribió la comunicadora.



En el video se observa al elefante marino entrando al mar, mientras varias personas de la zona lo acompañaban.



Sin embargo, en el municipio de La Tola (Nariño), “desgraciadamente acabaron con su vida”. Según se conoció, el mamífero fue cazado este domingo 13 de noviembre.



“Es urgente que los pobladores de Nariño aprendan a convivir con animales como estos. Estas imágenes NO se pueden volver a ver en nuestro país. Exigimos respuestas”, dijo la periodista.



Lea además: Estos son los cinco departamentos del país más afectados por la ola invernal



Aunque no hay un pronunciamiento oficial, uno de los habitantes de la zona contó a El Colombiano que “fue sacrificado por los pobladores de la playa San Antonio, el rumor empezó a correr en la tarde de ayer y solo hasta hoy empezamos a ver las fotografías en redes sociales. No sabemos qué hicieron con el cuerpo del animal”.



De acuerdo con Parques Nacionales, probablemente el elefante llegó a las playas nacionales buscando alimento, pues este es el quinto año consecutivo en que se observó a uno de estos ejemplares en el país.



“Recuerda que ha viajado cerca de 9.000 kilómetros y necesita descanso para retomar su ruta migratoria hacia el sur del continente”, había advertido Parques Nacionales.