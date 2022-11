Inauguran puente en zona rural de Cartagena del Chairá en el Caquetá

Ubicado al sur del país, el municipio de Cartagena del Chairá, es un territorio que se distingue por la explotación de caucho, petróleo, hoja de coca y naturaleza en general, bondades que de alguna manera mueven la economía local y sirven para que sus habitantes tengan una mejor calidad de vida.



Teniendo en cuenta esto, SuperGiros, construyó un nuevo y seguro puente, con ingeniería de calidad, sobre la quebrada Las Marimbas, ubicada en la vereda que lleva su mismo nombre, en la zona rural de Cartagena del Chairá.



“Esta zona es un corredor vial para el campo, de lecheros y ganaderos, quienes ahora podrán transitar con sus camiones cargados, de manera cómoda, segura y rápida sobre esta nueva estructura que soporta 36 toneladas”, aseguró Camilo Velásquez, Gerente SuperGIROS Caquetá.



Por su parte, Carlos Zambrano, Director Territorial Invías Caquetá, agregó que: “Este puente está garantizado para tener una vida útil de más de 30 años. Es una obra muy robusta que tiene unos pilotes (estructura que se clava en la tierra para asegurar los cimientos) de 1,20 de ancho y una profundidad de 11 metros. De hecho, en la red terciaria no se habían construido obras de ese estilo”.



El puente, que tiene una longitud de 20 x 6 metros, requirió una inversión de $1.067 millones, y fue construido por SuperGIROS a través del mecanismo de pago de obras por impuestos, figura con la cual algunas empresas privadas están ejecutando proyectos de trascendencia social y progreso en las zonas más afectadas por el conflicto armado en Colombia y priorizadas en el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial, Pdet, del Gobierno Nacional.



Cabe resaltar que La obra reemplaza un puente que habían construido los campesinos de la región 30 años atrás de manera artesanal, con tablas y troncos de árboles y sin barandas laterales, que si bien la estructura les facilitaba la movilidad a los conductores, no les ofrecía garantías de seguridad.



“Era complicado cruzar por el puente viejo porque su estructura se movía. Todos los días tengo que pasar por aquí y me tocaba bajar a los pasajeros para que cruzaran caminando y así evitar accidentes. Ahora estoy contento porque voy a llevar a la gente de manera segura hasta sus veredas”, comentó Ciro Camargo, un conductor de transporte público, a su paso por el nuevo puente.



Por su parte, Edilberto Molina Hernández, Alcalde de Cartagena del Chairá, explicó que además de dinamizar la economía de la región, el nuevo puente también acercará a la gente, ya que sin él más de 125 veredas quedarían incomunicadas, y en cada una habitan 60 familias. Así las cosas, los campesinos también tendrán la oportunidad de que su leche llegue temprano a los centros de acopio y el ganado pueda llegar en las mejores condiciones.



“Este es el primer proyecto mediante el mecanismo de obras por impuestos que hacemos en SuperGIROS y ya estamos ejecutando proyectos en Bosconia, Cesar, y en Hacarí, Norte de Santander, para dotación de escuelas. También tenemos viabilizado un proyecto en Riosucio, Chocó, para dotación de mobiliario escolar que impactará a 11.939 estudiantes de 124 instituciones educativas del municipio”, puntualizó Camilo Velásquez, Gerente SuperGIROS Caquetá.