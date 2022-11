Descuento del 50 % en el Soat ya no será desde este 1 de diciembre

El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, anunció que el descuento del 50 % para el Soat de las motos de bajo cilindraje, taxis, buses urbanos y microbuses de servicio público urbano e intermunicipal, no entrará en vigencia este jueves 1 de diciembre como estaba previsto.



“En Hacienda y la Superintendencia Financiera están haciendo ajustes para efectos de que las pólizas se puedan expedir de esta manera (con este descuento)”, aseguró el Ministro.



Y agregó: “habíamos dado como fecha el 1 de diciembre de 2022, creo que se nos pueden pasar un par de días más, pero les vamos a cumplir a los colombianos”.



Cabe recordar que el Gobierno anunció este descuento luego de un acuerdo entre los ministros de Hacienda, Transporte y Salud para garantizar la sostenibilidad del sistema y la atención médica de las víctimas de accidentes viales.



Con esta medida también se busca enfrentar la evasión y el fraude en el sistema, pues se estima que alrededor de nueve millones de motos accederían al seguro con este precio.



Este miércoles el Ministro también dio a conocer que emitirá una circular con varias medidas para evitar que la Policía de Tránsito imponga multas o inmovilice vehículos que todavía no tengan el seguro obligatorio. Esto, teniendo en cuenta las dificultades que se han presentado en los últimos meses para la adquisición de este requisito.



"El Estado debe reconocer que es una problemática que no se deriva de los ciudadanos. La justicia social debe primar y no podemos sancionar cuando los medios no los estamos dando", aseguró.