Unidades 1 y 2 de Hidroituango cumplieron los requisitos para operación: EPM

EPM informó a las 7:44 a.m. de este miércoles 30 de noviembre que las unidades uno y dos de Hidroituango cumplieron todos los requisitos para la entrada en operación comercial, dando cumplimiento a la Resolución 194 de 2020 de la Creg, aunque aclaró que la planta solo podrá generar de manera constante y permanente cuando se realicen las actuaciones ordenadas por la misma Comisión.



Las últimas pruebas surtidas por ambas unidades culminaron a las 4:36 a.m., cuando se superaron las pruebas de estatismo y banda muerta.



¿Este logro es considerado como operación comercial? No. Aún no se ha realizado la prueba más exigente: la de sincronización con rechazo de carga a máxima potencia, que consiste en cargar cada máquina de a poco hasta llegar a 300 megavatios de energía con 169 metros cúbicos de agua por segundo.



Esta prueba se deberá realizar cuando se llegue a un acuerdo con las comunidades y autoridades aguas abajo con la fecha y las condiciones de realización, pues es la prueba con la cual se cumple el requisito de evacuación preventiva ordenado en la Resolución 1056 de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.



“Creemos que la otra semana vamos a definir un día donde podamos hacer este protocolo y así poder entrar a generar energía de manera continua, que es lo que nos impide la resolución 1056 en el marco de la evacuación que venimos preparando”, afirmó anoche el gerente de EPM, Jorge Carrillo.



¿Se la jugará EPM con poder justificar que los incumplimientos no son “graves e insalvables” para poder evitar las enormes pérdidas económicas? El alcalde Daniel Quintero dijo que “vamos a seguir trabajando esta noche (ayer) y mañana (hoy). (Esperamos) el momento en que les podamos decir que no hay sanciones. Habría muchas razones para pelear una sanción, una podría ser el covid, los bloqueos”.