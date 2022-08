Imponen multa a Wingo y Avianca por no atender de forma oportuna quejas de usuarios

La Superintendencia de Transporte sancionó a las aerolíneas Avianca y Wingo por no contar con canales idóneos para atender de forma oportuna las reclamaciones de sus usuarios y abrió cuatro investigaciones contra otras aerolíneas por presuntamente no proteger los derechos de los usuarios al reembolso.



Las sanciones a Avianca y Wingo equivalen a multas de 125 y 75 salarios mínimos mensuales, respectivamente, equivalentes a $113.565.750 y $68.139.450.



Según informó la SuperTransporte, las sanciones fueron impuestas luego de establecer que los usuarios se vieron sometidos a largos tiempos de espera en las líneas telefónicas, no lograron respuesta a su solicitud ni aun acudiendo a los otros medios de atención, y las indicaciones suministradas, en algunos casos, fueron dilatorias o no ajustadas a la realidad.



De esta forma se concluyó que, si bien los usuarios contaban con canales accesibles, estos no tenían la capacidad para solucionar de fondo, de manera idónea, eficaz, oportuna y apropiada, los motivos por los que acudían a los mismos.



Las investigaciones corresponden a marzo, junio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2020, para el caso de Wingo, y abril, mayo y junio de 2021, para el caso de Avianca.



Por otro lado, la SuperTransporte abrió investigaciones contra Avianca, Copa Airlines, Fast Colombia y Latam Colombia, por infringir presuntamente las normas que regulan las condiciones en que debe realizarse el reembolso del dinero pagado por los tiquetes aéreos cuando los usuarios ejercen su derecho al desistimiento o el retracto.



Las investigaciones iniciaron luego de comprobar que las peticiones, quejas y reclamos sobre reembolsos representan más del 40% de las denuncias recibidas por la SuperTransporte en el modo aéreo, en cuyos casos los usuarios no habrían obtenido la devolución de su dinero en el término máximo de 30 días y en otros casos lo obtuvieron por valores diferentes al que correspondía.