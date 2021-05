Confirman muerte cerebral de Lucas Villa

Valentina Rosero Moreno

El Hospital Universitario San Jorge de Pereira confirmó el diagnóstico de muerte cerebral a Lucas Villa, el joven que fue víctima de un atentado sicarial en esa ciudad del Eje Cafetero, mientras se realizaba un plantón pacífico en el marco del paro nacional.



Según explicó Juan Carlos Restrepo, gerente del Hospital, después de recibir atención especializada desde hace varios días en la unidad de cuidados intensivos el hombre, de 37 años, no presentó ninguna respuesta neurológica.



“Desde el Hospital Universitario San Jorge lamentamos informar que, no obstante a la atención especializada brindada durante estos días en nuestra unidad de cuidados intensivos, el paciente no presentó ninguna respuesta neurológica posterior a suspender la sedación y el estudio neurológico es concordante con isquemia cerebral global, es así como al paciente se le diagnostica muerte encefálica”, detalló Restrepo.



Cabe recordar que Lucas, estudiante de la Universidad Tecnológica de Pereira, recibió ocho impactos por arma de fuego en el viaducto César Gaviria de Pereira.



Entre tanto, hace unos días el presidente Iván Duque había condenado la acción criminal en contra del estudiante, quien fue atacado el pasado 4 de mayo por civiles armados que se movilizaban en un vehículo particular. "Condenamos lo sucedido en Pereira con el joven Lucas Villa y sus compañeros mientras marchaban pacíficamente en el viaducto", dijo.



Asimismo, ordenó al Director de la Policía Nacional, General Jorge Luis Vargas, a encontrar a los responsables de los hechos. "Vargas, tenemos que dar con el paradero de culpables y llevarlos ante la Justicia. No toleramos estos actos de violencia y los rechazamos", escribió el Presidente en su cuenta de Twitter.



Por su parte, el General Vargas hizo un llamado a la ciudadanía en el Eje Cafetero a compartir con las autoridades la información que tuvieran sobre los hechos. Y, además, ofreció una recompensa de 100 millones de pesos por información que permita dar con los responsables del ataque al joven, que se registró en el marco de una movilización pacífica.



"La información que tenemos es que Lucas Villa es el símbolo de la manifestación pública y pacífica en esa zona del país. Siempre saludaba a los policías, los abrazaba y les daba agua. Estamos convencidos que el esclarecimiento de este caso será muy rápido", manifestó el General.



