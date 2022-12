Hidroituango ganó la contrarreloj para operar luego de semanas de incertidumbre, ¿qué sigue?

Como un malabarista y faltando pocas horas para que se venciera el plazo ante la Creg, EPM logró durante la mañana de ayer certificar las dos primeras unidades de energía de Hidroituango ante el Sistema Interconectado Nacional.



Luego de varias semanas de incertidumbre y declaraciones contradictorias, el gerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo, informó que el proyecto declaró su entrada en operación comercial y cumplió los requisitos para librarse de un incumplimiento ante la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).



Pese a que el mismo Carrillo había enviado el pasado 10 de noviembre una carta a esa comisión implorándole extender los plazos, amparándose en la recomendación de evacuación formulada por el Gobierno Nacional, la empresa decidió curarse en salud y alejar el fantasma de un proceso que pudo derivar en un multimillonario golpe financiero (que incluía la ejecución de una garantía y la pérdida de las asignaciones del cargo por confiabilidad).



Buscando quedar bien tanto con la Creg como con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd), la fórmula de EPM fue declarar la operación comercial pero sin entrar a generar energía de forma continua, hasta que no se haga la evacuación ordenada.



La certificación de ayer apareció como un bálsamo para la entidad, que después de meses de anuncios destemplados logró que XM, el administrador del Mercado de Energía Mayorista, avalara ese trámite.



Jaime Alejandro Zapata Uribe, gerente del Centro Nacional de Despacho de XM, confirmó la noticia: “habiéndose declarado en explotación comercial, las dos primeras unidades ya hacen parte de la matriz de generación del país”.

Lo que sigue para la obra

Frente al interrogante de si con este hito EPM se zafaría de tener que asumir la garantía bancaria de 207 millones de dólares, el gerente Carrillo dio algunas pistas.



Según expresó el funcionario, Hidroituango debía demostrar que tenía la capacidad para entregarle energía al sistema interconectado.



“La etapa formal es ofertar energía demostrando que la potencia ofrecida está disponible. Ofertamos en modalidad de pruebas, un mecanismo que tiene la regulación. Para ofertar en esta etapa no era necesario hacer la prueba de rechazo y carga, que es la que necesita que se realice la evacuación aguas abajo”, dijo.



Es decir, EPM dio por cumplido ayer el compromiso que tenía ante la Creg luego de recibir la certificación de XM, por lo que el gerente Carrillo afirmó que ya no hay lugar a la ejecución de las garantías bancarias porque “EPM cumplió con lo que exigía la regulación”. Claro que esa declaración de disponibilidad de generación de las dos unidades la debe avalar un auditor.



María Nohemí Arboleda, gerente general de XM, explicó ayer que la declaración de poder entrar en operación comercial significa que EPM garantiza que Hidroituango se puede conectar al sistema y que van a entregar energía de forma segura. “Viene una fase de auditoría en la que se verifica que las pruebas cumplen con todo y en unos días sabremos su concepto”, precisó.



Entonces, ¿qué sucederá a partir de hoy? Luego de declararse disponibles y poner una oferta de precio, el centro de despacho determina cuánta energía necesita. “Puede suceder que digan que van a hacer más pruebas para ajustar parámetros y no tienen ningún impedimento”, dijo Arboleda.



¿Qué queda pendiente entonces? Varias cosas. Aún no se ha realizado la prueba más exigente: la de sincronización con rechazo de carga a máxima potencia, que consiste en cargar cada máquina de a poco hasta llegar a 300 megavatios de energía. Esta prueba deberá realizarse con base en lo estipulado en la Resolución 1056 de la Ungrd, que el alcalde Daniel Quintero aseguró será acatada y por eso se hará la evacuación de 3.500 personas en cuatro municipios, posiblemente antes de dos semanas. “Hasta que no se haga la evacuación y la prueba no podemos generar energía de manera continua. Pero el hito de cumplimiento ya está dado”, reiteró el gerente Carrillo.