"Debo pedirle perdón a todas las víctimas": Gustavo Petro sobre masacres de Ituango

En medio del acto de reconocimiento de responsabilidad del Estado en el caso de las masacres de Ituango vs Colombia, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió perdón a las víctimas y lamentó la negligencia del Estado.



“Como representante hoy del Estado colombiano debo pedirle perdón a todas las víctimas, familiares, víctimas que ya no nos pueden acompañar porque fueron asesinadas por el mismo Estado, un Estado asesino que no es el de la Constitución de 1991”, expresó el mandatario.



El presidente colombiano además aseguró que se debieron encontrar los responsables intelectuales del hecho y también responsabilizó a las autoridades judiciales.



“Es el Estado de la impunidad en primer lugar, que encubre, porque al final si aquí los procesos judiciales hubieran llegado hasta las causas y los autores, no sólo físicos y directos, también los intelectuales que ordenaban desde atrás, indudablemente el Estado hubiera podido corregir su rumbo en el momento adecuado”, explicó Petro.



El mandatario colombiano reiteró: “Las investigaciones, la institución que llamamos Fiscalía y otras no fueron capaces porque no tenían la voluntad política de descubrir los orígenes de un asesinato sistemático de civiles a lo largo y ancho de Colombia al cual se le podría llamar genocidio, en Colombia hubo un genocidio reciente, porque han existido varios”.



El presidente Petro aseguró que esclarecer este tipo de hechos permite que no se vuelvan a cometer actos violentos y que atenten contra los colombianos.



“Cómo es tan aplastante ese dolor entonces lo evitan, lo ocultan, insinúan que no existió (…) habiendo justicia, sabiendo la verdad es posible que no se repita, el peligro que tenemos ahora es que se repita”, explicó el mandatario.



Finalmente, el presidente Petro concluyó que en su Gobierno siempre primará la vida.



“Una parte de la sociedad colombiana no puede ser considerada desechable porque todos somos Colombia, todas somos Colombia, mi Gobierno debe crear lugares hermosos y esa es una orden aquí para los funcionarios de mi Gobierno”, afirmó el presidente.