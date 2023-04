Las declaraciones de la vicepresidenta Francia Márquez sobre sus constantes viajes en helicóptero siguen dando de qué hablar, tanto así que un gestor cultural se inspiró en ellas para hacer un disfraz a un burro para un festival en Córdoba, con el que no solo causó sensación, sino que además se ganó el premio mayor.



Al igual que las palabras de la Vicepresidenta, quien dijo que "de malas" por los que la criticaban por movilizarse en helicóptero cuando viaja a su casa en Dapa, el disfraz del burro también ha sido viral en redes sociales, donde las personas no han dejado de llamarlo el 'Burrocóptero'.



Según se conoció, el disfraz del 'helicóptero de Francia Márquez que llevaba el burro fue el elegido como el mejor por el jurado del Festival del Burro que se realizó en el municipio de San Antero, en Córdoba, el cual le otorgó a su creador un jugoso premio de más de $6 millones.



"Yo vi la entrevista y la foto en redes sociales (de Francia Márquez) y pensé que ese debía ser. También pensé en un disfraz alusivo al hijo del presidente (Nicolás Petro), pero me decidí por este”, detalló Antonio Riquildo, creador del disfraz ganador, en diálogo con Blu Radio.



