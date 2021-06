Hasta $3.000 millones de recompensa por información sobre ataque contra el presidente Iván Duque

Valentina Rosero Moreno

Una recompensa de hasta $3.000 millones por información que permita identificar a los responsables del ataque contra el presidente Iván Duque, anunció este sábado el ministro de Defensa, Diego Molano.



El Ministro, además, hizo un llamado a la ciudadanía a que cooperen con la investigación del atentado, registrado este viernes en Norte de Santander, para que se logre esclarecer los hechos en medio de los cuales el helicóptero presidencial fue impactado con arma de fuego.



"Se ofrece esta recompensa para aquella persona que dé información que permita dar con los responsables de este atentado terrorista. Convocamos a la nación entera a una lucha decidida contra el terrorismo", mencionó Molano.



Ofrecemos una recompensa hasta de $3.000 millones por información que permita ubicar a los responsables. Convocamos a la unión de los colombianos con la Fuerza Pública para derrotar juntos el terrorismo. pic.twitter.com/nerfZUgFBO — Diego Molano Aponte (@Diego_Molano) June 26, 2021



Con relación al ataque, que se presentó cuando la aeronave movilizaba al presidente y a parte de su equipo de Gobierno desde el municipio de Sardinata a Cúcuta, el Ministro comentó que "no permitiremos que el terrorismo desestabilice a Colombia".



"No vamos a escatimar esfuerzos con nuestra Fuerza Pública hasta no capturar a los responsables que han buscado afectar la integridad del Presidente y la del equipo de Gobierno", dijo.



Por su parte, el director de la Policía Nacional general Jorge Luis Vargas, anunció que un grupo de investigadores lograron acceder al lugar desde donde se produjeron los disparos contra la aeronave presidencial, en el barrio La Conquista de Cúcuta, y encontraron dos fusiles, cinco proveedores, 20 vainillas.



Los dos fusiles son un AK47 con número de registro que está siendo buscado por los peritos de la Fiscalía y la Policía, y un fusil calibre 7,62 Tipo FAL, que según explicó el director de la Policía, tenía marca de las Fuerzas Armadas de Venezuela.



Cabe recordar que durante el ataque, el helicóptero Sikorsky UH-60 Black Hawk de la Fuerza Aérea Colombiana recibió al menos seis impactos por arma de fuego. Además del Presidente, en este también se desplazaban los ministros de Defensa e Interior, Diego Molano y Daniel Palacios, y el gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano.