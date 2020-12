Erika Mantilla

Como en Cali y el Valle, las autoridades de otras regiones tomaron medidas especiales para la temporada decembrina con el propósito de evitar un aumento acelerado de los casos de covid-19.



Con toques de queda y la ley seca, que prohíbe la venta de licor, esperan disminuir los contagios en ciudades como Bogotá, Medellín, Bucaramanga y Barranquilla, donde la ocupación de camas UCI con pacientes de coronavirus sigue aumentando.



En la capital vallecaucana están vigentes las dos medidas, entre las 11:00 p.m. y las 5:00 a.m. de cada jornada, hasta el próximo 23 de diciembre. Y este lunes se anunció una extensión del horario para el domingo 27, (a partir de las 9:00 p.m.) por la final del torneo de fútbol colombiano que se disputa entre América de Cali y Santa Fe.

Bogotá



Aunque en Bogotá no se ha decretado el toque de queda, la alcaldesa Claudia López recomendó el aislamiento voluntario preventivo para quienes vayan a celebrar en familia por esta época, con el fin de evitar "gastar el cupo epidemiológico" antes del 24 de diciembre.



El Distrito restringió la venta de bebidas embriagantes a partir de las 10 p. m. y desde este lunes, solo un miembro de cada grupo familiar podrá salir a hacer compras teniendo en cuenta el último número de su documento (pares o impares cada día), con el fin de evitar las aglomeraciones en establecimientos comerciales.



Medellín



En la capital antioqueña se decretó toque de queda preventivo los días 24, 25 y 26 de diciembre, entre las 12:00 a.m. y las 6:00 a.m. de cada jornada. El mismo horario se retomará nuevamente desde el 31 de diciembre y el 2 de enero.



En sus redes el alcalde Daniel Quintero también recomendó "no visitar familiares, no compartir copas, no dar abrazos a vecinos". Dijo que es necesario evitar fiestas y el cierre de calles en la ciudad cuyas unidades de Cuidados Intensivos están ocupadas en un 80 %.

Cali, Medellín y Bogotá también retomaron el pico y cédula para controlar el aforo en establecimientos comerciales.

Bucaramanga



Las autoridades en la capital de Santander determinaron que habrá toque de queda en la ciudad hasta el 24 de diciembre, entre las 11:00 p.m. y las 4:00 a.m. del día siguiente. En la noche de Navidad y la de Fin de Año, la medida se extenderá hasta las 5:00 a.m.



En todo el departamento está prohibida la venta de licor a partir de las 10:00 p.m.



Barranquilla



Este lunes el alcalde Jaime Pumarejo anunció que en la capital del Atlántico se restringirá la circulación y la venta de licor los días 24, 25 y 26 de diciembre, entre las 11:00 p.m. y las 6:00 a.m. de cada jornada.



El 1 de Enero ambas medidas entran en vigencia desde la 1:00 a.m.



"A medida que avanza la noche hay mayor consumo de alcohol y es entonces cuando comienza a flexibilizarse el protocolo de bioseguridad en casa. Recordemos, ahí es donde más se está contagiando la gente", enfatizó.