Natalia Moreno Quintero

A partir de este miércoles, el personal de salud y el personal logístico que se encuentra en primera línea de atención al covid-19 podrá consultar su etapa de vacunación en el portal Mi Vacuna.



Según explicó el ministro de Salud, Fernando Ruiz, la base de datos del talento humano en salud fue cargada en la noche de este martes, por lo que desde hoy el personal podrá consultar si fue incluido en la primera etapa o postularse en caso de no haber sido incluido.



Ruiz también hizo un llamado a los gerentes de los hospitales para que continúen alimentando las bases de datos e incluyan no solamente al personal de salud sino al personal logístico que también hará parte de la primera etapa del plan de vacunación contra el covid-19.



“Nos falta incluir a mucho personal que no es trabajador de la salud, sino personal logístico: los celadores, los camilleros, las personas que hacen la limpieza. Son muy importantes porque están dentro de las unidades de cuidado intensivo, dentro de los servicios de urgencias y tenemos que llegar a ellos también con esta primera línea de vacunación”, afirmó el funcionario.



Así las cosas, el portal Mi Vacuna ya puede usarse para que los mayores de 80 años y para que el talento humano que trabaja en la primera línea de atención al virus pueda consultar si fue incluido en la primera etapa.

En los próximos días, Mi Vacuna también enseñará la fecha, hora y lugar de vacunación de las poblaciones que recibirán el biológico contra el coronavirus en el primer turno.



Para consultar Mi Vacuna solo se debe ingresar el número de identificación, junto con la fecha de expedición del documento.



La vacunación masiva comenzará en Colombia el próximo 20 de febrero con la vacunación de la población incluida en la primera etapa.



Según el plan de vacunación, en la primera etapa se encuentra el personal de cuidado intensivo o intermedio adulto, pediátrico o neonatal donde se atienda covid-19 y de urgencias y hospitalización intramural o extramural donde se atienda coronavirus,



Esta etapa también incluye a personal de laboratorios clínicos, laboratorios de salud pública, laboratorios del INS o de universidades donde se manipulan y procesan muestras del virus; personal de radiología e imágenes diagnósticas; personal de terapia respiratoria que atiende pacientes con covid y personal del transporte asistencial de pacientes.



Se incluye además al personal de servicios generales, vigilancia, personal administrativo y de facturación que presta sus servicios en servicios de cuidado intensivo u hospitalización por covid, al igual que el personal encargado de distribución de alimentos en hospitales, traslado intrahospitalario de pacientes, mantenimiento y lavandería en centros de salud de mediana y alta complejidad y en establecimientos sanitarios de las Fuerzas Militares o de Policía.