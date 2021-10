Gustavo Bolívar denuncia que debió salir del país por falta de protección

Por medio de un video publicado en redes sociales, el senador Gustavo Bolívar anunció que salió del país por cuestiones de seguridad y que ejercerá sus funciones como congresista de manera virtual.



“He tomado la decisión de salir del país por las múltiples amenazas que ustedes ya conocen se ciernen sobre mi vida, por la persecución a la que estoy sometido”, dijo el senador Bolívar en medio del video.



Pero enfatizó que el principal motivo para dejar el país es que la Unidad Nacional de Protección, UNP, le ha negado en varias ocasiones acceder a su esquema de seguridad fuera de Bogotá y no está dispuesto a seguir arriesgando su vida.



“Hace 15 días denuncié cómo está institución (UNP) me respondió que no tenía disponibilidad para prestarme el servicio en mi visita a Barranquilla para el lanzamiento del pacto histórico. He vuelto este fin de semana y me han respondido de la misma manera, tuve que llegar al aeropuerto totalmente solo y desprotegido y desplazarme por varios municipios, sin la prestación del servicio vital para mí, qué es el de seguridad”, agregó el senador Bolívar.

Además de su decisión de seguir sus funciones desde el exterior, Bolívar también anunció que pidió medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, y que estará anunciando la respuesta de esa entidad.



“Mientras el Congreso y la UNP se ponen de acuerdo en quién debe prestar esa protección, he decidido salir del país y he decidido, con el presidente del Senado, que cumpliré con mis funciones de manera virtual. Volveré al país cuando las condiciones de seguridad mejoren y la UNP decida prestarme el servicio fuera de la ciudad” dijo el parlamentario, quien añadió que no está dispuesto a arriesgar su vida de la manera que lo viene haciendo “para continuar, como ustedes saben, con esta lucha por la que estoy decidido avanzar hasta las últimas consecuencias”.



Por su parte el director de la UNP, Alfonso Campo Martínez, reiteró que al senador Bolívar la entidad le presta la seguridad requerida tanto en Bogotá como en las regiones a donde se desplaza.