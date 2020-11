Gobierno Nacional pide celeridad en proyectos pluviales y alcantarillado de Cartagena 

Erika Mantilla

El presidente Iván Duque aseguró que su gabinete estudia la manera de avanzar con las licitaciones que permitan a Cartagena contar con proyectos pluviales para evitar inundaciones, como las registradas en las últimas horas, tras su visita este domingo.



Dijo que, con el fin de resolver la situación, es necesario acelerar dicho proceso y dar celeridad a la construcción de canales pluviales y el sistema de alcantarillado.



"El Ministerio de Vivienda se ha comprometido en traer equipo técnico para estructurar el proyecto, no solo para avanzar con su factibilidad sino proceder en 2021 para esta licitación", detalló desde la Amurallada.



“Quiero precisar que aparte de esta ayuda que es muy importante y teniendo cuenta que el temporal de lluvias y precipitaciones estarán hasta final de año, también estamos discutiendo intervenciones de carácter estructural. Con el señor alcalde y el señor gobernador hablamos de la urgencia de proceder con las licitaciones para el sistema de protección costera frente a hechos de erosión”, dijo el jefe de Estado.



Las determinaciones las tomó el presidente luego de sostener una reunión con el gobernador de Bolívar (e) Juan Mauricio González y el alcalde de la ciudad amurallada William Dau, en la que también anunció apoyo del alto gobierno por las afectaciones graves, moderadas y leves que hallaron tras la fuertes lluvias que ha dejado más de 150 personas damnificadas.



Por último, el jefe de Estado aseguró que con base en el Registro Único de Damnificados verificarán las personas que necesitan de apoyo en albergues. "Hemos movilizado 10.000 paquetes de ayuda, kits de aseo, kit alimenticios y de asistencia. Seguiremos en total alerta".

Concejo Distrital pide investigación

Pese a las acciones que se han adelantado desde el Concejo de Cartagena para que la ciudad tenga un sistema de drenaje pluvial, poco se ha avanzado en la materialización de dicho proyecto, por lo que se siguen registrando provocando graves emergencias en cada ola invernal.



Por lo anterior, el concejal César Pión González, del Partido de la U, recomendó a la mesa directiva de la corporación que solicite a Edurbe y al EPA en qué va el desarrollo de los diseños hechos en 2018 para la limpieza y construcción de los canales más propensos a desbordamientos y los cuales fueron estudiados y aprobados por el cabildo, y que aún no se han ejecutado luego de casi dos años.



Además, le pidió al presidente David Caballero Rodríguez, una intervención de los órganos de control para detectar posibles fallas y omisiones cometidas alrededor de este proyecto de canales pluviales.



“Hoy le preguntamos a Edurbe y al director del EPA por qué si existen unos diseños detallados que fueron hechos por la Universidad de Cartagena desde 2018 y supervisados por la Sociedad de ingenieros y arquitectos de Bolívar esto no se ha utilizado?. Recae sobre ellos una gran responsabilidad. Como parte de nuestra función de control político queremos que se explique y se investigue qué ha pasado”, señaló.



Así mismo, el concejal Hernando piña Elles, del partido Liberal, expresó en plenaria que el día 29 de julio se dejó constancia que el Ideam declaró que vendrían dos temporadas de lluvias y estableció cuál sería la preparación y gestión que debía tener la oficina de gestión del riesgo para dichos eventos naturales.



“No estamos buscando culpables sino poder trabajar en equipo, pero el Concejo siempre se pronuncia y no es escuchado por la administración, ya esta ola invernal se veía venir”, expresó el diligente político.



A su turno, el concejal Oscar Marín Villalba, del partido conservador, expresó que es lamentable que en diferentes ocasiones la corporación haya manifestado tener todas las intensiones de trabajar por Cartagena, pero desafortunadamente no han sido escuchados por la administración distrital y las consecuencias son las que se están viendo hoy, donde no hay una planificación para trabajar por la ciudad en corto, mediano y largo plazo.



"Veo con preocupación que la Alcaldía solicite a través de cuentas bancarias donaciones para los damnificados por las lluvias en la ciudad, cuando se sabe que la oficina de gestión del riesgo tiene recursos para solventar las necesidades que hoy están necesitando los afectados por la ola invernal. Hoy las secretarías no han ejecutado el 50% del presupuesto asignado, lo cual significa que la administración tiene recursos para invertir en ayudas para los damnificados y al decretar la calamidad lo más correcto es hacer una bolsa común entre las dependencias que no cumplieron con la ejecución de sus recursos para ello", concluyó el concejal Marín.



En el mismo sentido la concejal Katty Mendoza Saleme, del Partido Liberal, pide que se le oficie a la secretaria de hacienda para que le hagan llegar a la corporación un informe de la ejecución presupuestal de las secretarías general, infraestructura y despacho del alcalde.



“Hay alrededor de $462'000.000 en recursos para calamidad pública por excedentes de regalías que están en un porcentaje de cero ejecución, también hay recursos en el rubro de gestión del riesgo para calamidad pública donde le asignaron $17'918.000 y solo a la fecha se han comprometido con registro presupuestal $10'254.000, lo que quiere decir que dicha oficina tiene alrededor de $7'000.000 millones que hoy se pueden invertir en esta calamidad y no se puede esperar donaciones, ni esperar que la empresa privada aporte porque si hay recursos para la atención inmediata de esta emergencia”, señaló la concejal.



En el mismo sentido, el concejal del partido Conservador, Rodrigo Reyes Pereira, mostró su desacuerdo en relación al manejo que se le está dando a la crisis que está padeciendo el pueblo cartagenero a raíz de la emergencia invernal.



“Las personas damnificadas no pueden estar supeditadas a la entrega de donaciones, mientras tanto el distrito se encuentra suscribiendo contratos por la suma de $800 millones de manera directa para unas capacitaciones virtuales, por $1.200 millones, también para capacitaciones virtuales, entre otros, los ciudadanos afectados necesitan acciones inmediatas y el concejo hacer las denuncias respectivas para que sea escuchado”, argumentó Reyes.