Gobierno Nacional no pedirá suspender órdenes de captura en contra de extraditables

Este viernes, se conoció que el Gobierno de Colombia, no suspenderá las órdenes de captura que existan sobre presuntos criminales solicitados por la justicia de los Estados Unidos.



Así lo confirmó el ministro de Interior, Alfonso Prada, quien aseguró que se respetarán los procesos de extradición y cooperación con este país norteamericano.



“El Gobierno no está en tónica de pedir solicitudes de suspensión de captura de extraditables en la medida en la que también tenga la información suficiente para no hacerlo y, en la medida en que avancemos hacia el establecimiento de las reglas de sometimiento, vamos a tener el marco completo jurídico para avanzar hacia la paz total”, detalló Prada.



Cabe mencionar, que Prada viajó a los Estados Unidos, en medio de la polémica entre la Casa de Nariño y la Fiscalía General de la Nación, por la solicitud de Gustavo Petro, de levantar las órdenes de captura contra 16 narcotraficantes del Clan del Golfo y Los Pachecas.



Esto, por en el plan de la denominada 'Paz Total' del presidente colombiano, que incluye la posibilidad de frenar las órdenes de captura de aquellos miembros de grupos armados que negocien con el Gobierno, una propuesta que ha generado diversas opiniones, pues desde los Estados Unidos esperan que eso no afecte la extradición de los presuntos narcotraficantes.



Igualmente, Francisco Barbosa, fiscal general de la nación, se negó a aceptar esta medida, manifestando que no será quien él quien levante las órdenes de captura de estos presuntos delincuentes.



Ante esa coyuntura, el ministro subrayó que “lo que ha quedado claro, y lo ha señalado el presidente Gustavo Petro, es que junto con el fiscal vamos a recorrer el camino a que ese tipo de cosas no ocurran, a que tengamos la información suficiente para que quienes estén ya en proceso de extradición vamos a respetar mucho esos procesos que estén por cuenta de la Fiscalía y de la justicia. Ojalá no tengamos ese tipo de perturbaciones hacia adelante”.



Así las cosas, el presidente de la República, Gustavo Petro y el fiscal Barbosa, se reunirán el próximo lunes 30 de enero,para discutir el tema de las órdenes de captura y la investigación por presunta corrupción en la administración de los bienes de la Sociedad de Activos Especiales, SAE.