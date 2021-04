Cierre de vuelos desde Leticia y Brasil al interior de Colombia se mantiene

Álvaro José Carvajal Vidarte

El comité asesor de respuesta a la pandemia del Ministerio de Salud tomó la decisión de sostener la medida de cierre de vuelos desde Leticia a otros destinos del país, así como también la medida del cierre de vuelos desde Brasil tomada por la necesidad de frenar el avance de la cepa brasilera del covid-19.



Según explicó Julián Fernández, director de Epidemiología y Demografía del Ministerio, la necesidad de continuar con la medida, “en el caso particular de Leticia, obedece, entre otros factores, a la cada vez mayor propagación del linaje P1, que según la evidencia, tiene unos impactos de mayor contagiosidad que se traducen en mayor mortalidad”.



Además, Fernández explicó que abrir los vuelos desde Leticia tendría un impacto negativo en un momento en el que el país vive un nuevo pico de contagios de covid-19, que se suma al proceso de vacunación de los mayores de 60 años.



“En pleno pico, avance de la vacunación de los mayores de 60 años y viendo que Bogotá está comenzando a crecer en casos, consideramos mantener los cierres”, afirmó el funcionario.

Puede leer: OMS no recomienda aplicar vacuna contra covid-19 diferente en segunda dosis



Fernández recordó que aunque se ha avanzado en el bloqueo epidemiológico en el cinturón amazónico y se han vacunado miles de personas, varios de ellos aún no completan la segunda dosis, por lo que deben mantenerse absolutamente todas las medidas de prevención.



Sumado a esto, el funcionario recordó que si bien la evidencia de la vacuna de Sinovac muestra una respuesta frente a la cepa P1 del covid-19, las vacunas no tienen una eficacia absoluta en cortar la transmisibilidad.



“Recordemos que el principal resultado de la vacuna es disminuir la incidencia de casos graves y la mortalidad, pero su impacto es menor aunque importante en la reducción de formas asintomáticas”, explicó.



Fernández también reiteró que el objetivo del cierre de los vuelos no es evitar la llegada del linaje brasilero al centro del país, pues esto es virtualmente imposible. Sin embargo, se busca alargar esa posibilidad.



“Es improbable evitar que lleguen casos, pero la idea es que llegue la menor cantidad posible”, enfatizó.

Lea también: Citas para segundas dosis de vacuna anticovid tendrán que reprogramarse en parte del país

Vuelos humanitarios

El funcionario también anunció que el pasado 5 de abril se llevó a cabo un vuelo humanitario desde Bogotá a Leticia y desde Leticia a Bogotá con aproximadamente 176 pasajeros que quedaron atrapados tras el cierre de los vuelos. Todos los pasajeros fueron sometidos a pruebas diagnósticas de covid-19.



“Se identificaron 18 casos positivos y tuvimos que aislar a 36 personas por ser contactos estrechos. Estas personas cumplen cuarentena por 14 días en un hotel de Bogotá”, explicó Fernández.



Actualmente, aproximadamente 220 personas están represadas en Bogotá y 60 en Leticia, por lo que se está planeando un nuevo vuelo humanitario que se realizará el 13 de abril.