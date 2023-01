Gobierno e industria del gas buscan soluciones para abastecer a Nariño y Cauca

El Gobierno y representantes de la industria del gas se reunieron en Pasto para evaluar las alternativas que se han puesto en marcha para garantizar el abastecimiento de gas en el suroccidente del país luego de la crisis provocada por el derrumbe en la vía Panamericana.



En el encuentro estuvieron delegados del Ministerio de Minas, Ecopetrol, la Gobernación de Nariño, la Asociación Colombiana del GLP - GASNOVA y varias empresas de Gas LP que operan en el departamento.



Debido al cierre de la vía panamericana, las empresas ya activaron sus planes de contingencia por la ruta terciaria San Francisco-Mocoa, que no es la solución más óptima, porque no permite el tránsito de tractocamiones sino de vehículos de hasta 10 toneladas, y por la ruta del norte del Ecuador para la salida de tractocamiones, que también enfrenta dificultades.



En la reunión, los representantes de las empresas de gas insistieron en la importancia de gestionar recursos que permitan financiar los sobrecostos generados por las alternativas planteadas, para que esto no se traslade a los usuarios.



“El compromiso del Presidente Gustavo Petro en su visita al municipio de Rosas, Cauca, de destinar recursos para mitigar la contingencia a través del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres", manifestó el gobernador de Nariño, Jhon Rojas Cabrera.



Yeimy Baez, Vicepresidente de Bajas Emisiones de Ecopetrol, recordó que el GLP no tiene un fondo de estabilización, como los combustibles líquidos, para afrontar este tipo de contingencias y que urge la necesidad de que la nación defina el mecanismo que permita soportar los costos para dar una solución en el Puerto de Tumaco.



El-Laythy Safa, gerente General de MONTAGAS, solicitó que se realice un estudio que permita emitir un Plan Indicativo de Abastecimiento de Gas Combustible para Nariño, y que posteriormente sea adoptado por el Ministerio de Minas y Energía.