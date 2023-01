"No es cierto que tomamos una decisión unilateral": Petro sobre cese al fuego con ELN 

El presidente Gustavo Petro habló sobre las conversaciones que están adelantando el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional. El mandatario aseguró que el anuncio de un posible cese bilateral con el grupo no se hizo a la li0gera, pero reconoció que sí hubo un error.



Cabe recordar que, en las últimas semanas, el comandante del ELN ‘Antonio García’ manifestó que hay una crisis en esta mesa de diálogos luego de que el mandatario anunciara un cese al fuego bilateral que no había sido acordado con este grupo armado.



Frente a esta polémica, Petro aseguró que "esa historia hay que contarla algún día, porque no es cierto que nosotros tomamos una decisión unilateral. El informe que nos llegó a nosotros era que había una disposición del cese bilateral, por eso lo publicamos, no por otra razón”.



"Nosotros publicamos ese cese bilateral porque había una intención, pero saber quién cometió el error ya es un asunto complementario, así que debemos centrarnos en que la paz”, agregó el Presidente.



En ese sentido, aseguró que la prioridad de su Gobierno es que Colombia avance en la consolidación de la paz total y cese la violencia y el conflicto armado.



Sobre la verificación de los ceses bilaterales que actualmente el ejecutivo tiene con la 'Segunda Marquetalia', el 'Estado Mayor Central', las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y las Autodefensas de la Sierra Nevada (ACSN), señaló que el proceso cuenta con diferentes organismos.



"Hay un instrumento de verificación que se acordó, que está integrado por entidades diferentes al Gobierno, neutrales llamémoslo así, internacionales y nacionales, incluida la iglesia católica que deben verificar, nosotros estamos garantizando instrumentos para ello, una difícil tarea", expresó Petro.