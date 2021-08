Gobierno anuncia apertura de vacunación para mayores de 12 años desde el 28 de agosto

Este sábado 28 de agosto iniciará en Colombia la vacunación contra el covid-19 de personas mayores de 12 años, anunció el presidente Iván Duque desde Seúl, Corea del Sur.



Con esta decisión, todas las etapas de vacunación quedan abiertas, por lo que cualquier persona que cumpla al menos con esta edad, tenga o no comorbilidades, podrá acceder al mecanismo inmunológico.



“Así queda liberada la vacunación para todos los grupos”, indicó el presidenteDuque, dejando claro que esta población será vacunada con Pfizer, que es laque, hasta el momento, cuenta con Autorización de Uso de Emergencia (ASUE)para ser aplicada.



Esto ocurre, indicó, “seis meses después de haber empezado el proceso de vacunación, habiendo superado 34 millones de dosis aplicadas en el país, con una cobertura del 60 % en primeras dosis y cerca del 40 % de nuestra meta del Plan con dosis completas”, sostuvo.



“Esto muestra que el plan de vacunación masiva avanza en Colombia y la

invitación que le hacemos a los colombianos es a que vayan a cumplir con la vacunación. Es un deber para el cuidado personal, para el cuidado colectivo y es la base de nuestra reactivación segura en el país”, agregó, señalando que esto se da luego de valoraciones con los comités asesores y se trata de un “mensaje positivo a la sociedad colombiana”.



Por su parte, el ministro Fernando Ruiz indicó que “este es un anuncio muy importante porque enfatiza las coberturas de vacunación que llevamos enestos momentos”, y recordó que en mayores de 50 años se tiene 83 % de cobertura con una dosis y con dos dosis el 71 %.



Hombre vacunado 7 veces contra covid-19 evidencia fallas en sistema de información

“Pero todavía tenemos cerca de 2.7 millones de personas por vacunar, que no han concurrido a los puestos de vacunación. Por lo que iniciaremos ahora una estrategia de vacunación activa, de búsqueda de las personas, porque vacunarnos es responsabilidad de todos, no solo por cada uno, sino por la responsabilidad frente a la comunidad y todo el país”, agregó.



El jefe de la cartera de Salud sostuvo que la invitación es a vacunarse,

concurrir a los puestos de vacunación, “hay 4.700 puestos montados en el país, de manera que no hay excusa para no acercarse”.



En cuanto a las vacunas autorizadas para esta población reiteró que en este momento la autorizada en el país es la de la farmacéutica Pfizer. “Hay estudios que están ya corriendo sobre la de Moderna y, en Colombia, se inician estudios también con Sinovac. De manera que habrá vacunas disponibles cuando llegueel momento de vacunación”, agregando que las que llegaron este miércoles al país de Pfizer, serán destinadas a esta población.