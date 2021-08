Hombre vacunado 7 veces contra covid-19 evidencia fallas en sistema de información

Mejorar los sistemas de información para controlar la aplicación de vacunas contra el covid en el país es una necesidad que cada vez se hace más palpable. De hecho, con el reciente caso que se conoció en Cali, del hombre mayor de 60 años que recibió siete veces la vacuna -de diferentes farmacéuticas-, devela las falencias que se tienen en los registros y en el manejo de información con las plataformas.



Según la titular de Cartera de Cali, Miyerlandi Torres, el hombre que asistió a varios puntos de vacunación en busca de la primera dosis, en donde le fue aplicado biológico de Pfizer, Astrazeneca y Janssen, al parecer padece de problemas de salud mental “porque sigue recurriendo a los megacentros y lo que hemos hecho es un abordaje más psicosocial”.



Al respecto, Torres menciona que con este caso “se muestra la debilidad que existe alrededor de los sistemas de información para poder controlar este tipo de situaciones. Recordemos que hasta ahora lo que manejamos en el país es un carné de vacunación físico impreso y eso trae ciertas dificultades, además, esto habla del atraso que tenemos en las diferentes plataformas”, dijo la Secretaria del Salud, quien indicó que hasta el momento no tiene conocimiento de casos similares en la ciudad, pero tampoco los descarta.



Asimismo, comentó que “ya emitimos un comunicado a las IPS porque es la responsabilidad de ellos hacerle seguimiento a los pacientes vacunados, deben reportar inmediatamente, tener las plataformas al día, y deben verificar antes de vacunar a una persona si se ha vacunado en otro sitios o no”.



Además, mencionó que el Paiweb, la plataforma a nivel nacional donde se registra cada persona que recibe una vacuna “está un 50 % al día, este sistema a nivel nacional ha causado este tipo de situaciones, no tenemos información en tiempo real, igual nosotros diseñamos el covimetro que es un sistema que está en el 90 % al día”.



Lea además: Secretaría de Salud confirma seis casos nuevos de variante Delta del covid-19 en Cali

Para la epidemióloga Lyda Osorio, se tienen que fortalecer los sistemas de información, pero “aumentar controles no puede generar tampoco barreras”.



Por lo tanto, se está en la búsqueda de nuevas propuestas para tener mayor control en la vacunación, una de ellas es el ‘Fast Pass’, con el que se está llevando a cabo un plan piloto. Este consiste en que las personas a través de una plataforma de la Alcaldía de Cali pueda llenar el consentimiento informado y llevarlo impreso al punto de vacunación, esto será “un beneficio para el ciudadano porque no va a hacer fila, sino que llega solamente a que se le aplique la vacuna, pero además va a ser de ayuda para las IPS porque a través de las plataformas van a poder descargar la información y será mucho más fácil hacer el nexo con otras plataformas y a través de las mismas, las personas que estén allí van a poder consultarse si ya fueron vacunados”.



Por su parte, la secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, señaló que el departamento está “tratando de sistematizar con formas más modernas en las que se digita la información y cuando hay conexión a internet se sube automáticamente a la nube, esperamos en ocho días tener ese sistema funcionando en algunas zonas para facilitar el registro electrónico y nosotros tener un mejor sistema de información”, dijo.

Además, la funcionaria también anotó: “se tienen una dificultad muy grande con el sistema de información que nos hace lento el proceso de vacunación, difícil la conciliación de las vacunas y no nos ha permitido todavía un gran estudio de búsqueda de casos de vacunación repetidas”, subrayó.



En este sentido, Isabel Hurtado, pediatra infectóloga de la Secretaria Departamental de Salud, dice que para evitar casos de vacunación repetidas, “la sugerencia es que el paciente se vacune en el sitio más cercano a su residencia y la segunda dosis se la ponga en el mismo lugar donde se colocó la primera para hacer más fácil la verificación, porque si no es en el mismo lugar no verifican en su sistema propio sino en el Paiweb que es un sistema más robusto y eso hace que sea un poco más difícil”, explica.



Lea también: Ocupación de UCI por pacientes covid-19 ha caído al 27% en Cali

Hasta el momento, el individuo que recibió siete dosis, no ha presentado ningún evento adverso, sin embargo “no sabemos qué consecuencias podría traer a mediano o largo plazo. Por eso el mensaje a la comunidad es que esto no debe ocurrir”, dijo la secretaria Torres.



Entre tanto, la epidemióloga Lyda Osorio, afirmó que es muy difícil poder mencionar eventos adversos en este caso, “porque las respuestas son muy heterogéneas, hay personas que con una dosis genera una reacción alérgica grave, y otras que se apliquen muchas dosis y no les pase nada, depende de la respuesta inmune de cada persona”, aclaró.