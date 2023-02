Fuerza Aérea Colombiana informó pasaje de un presunto globo por su territorio

Colombia informó este fin de semana que un presunto globo había pasado por su territorio, luego de que Estados Unidos anunciara que un "globo de vigilancia chino" había sido avistado sobrevolando Latinoamérica.



La Fuerza Aérea Colombiana dijo que un "objeto" con "características similares a las de un globo" había sido detectado el viernes, el cual había monitoreado "hasta que abandonó el espacio aéreo", y aseguró que nunca supuso una "amenaza" a la seguridad y la defensa del país, así como a la aviación.



"El día 03 de febrero de 2023 en horas de la mañana, el Sistema de Defensa Aérea Nacional detectó un objeto sobre los 55.000 pies de altura, que ingresó al espacio aéreo colombiano en el sector norte del país, movilizándose a una velocidad promedio de 25 nudos, identificándose en él características similares a las de un globo", indicó en un comunicado el sábado.



La Fuerza Aérea Colombiana agregó que está realizando "las averiguaciones y coordinaciones pertinentes con diferentes países e instituciones para establecer el origen del objeto".



Un portavoz del Departamento de Defensa estadounidense dijo el viernes que un supuesto globo "de vigilancia" chino había sido visto sobrevolando Latinoamérica, un día después de la detección de otra nave similar en el espacio aéreo de Estados Unidos.



No proporcionó detalles sobre la ubicación del artefacto identificado sobre Latinoamérica, ni hacia dónde se dirigía.



El sábado, el Pentágono informó que un avión de combate estadounidense había derribado un supuesto globo espía chino frente a la costa atlántica de Estados Unidos, ante lo cual China expresó su "fuerte descontento" y dijo que podría provocar "respuestas necesarias".



Venezuela, por su parte, censuró este domingo a Washington por el "ataque" contra la aeronave "civil" china que, sostuvo, no representaba una amenaza.



"Una vez más los Estados Unidos recurren al uso de la fuerza en lugar de tratar esta situación con la seriedad y responsabilidad que el caso amerita", dijo el gobierno de Venezuela en un comunicado.



El ministro venezolano de Defensa, Vladimir Padrino, denunció en Twitter "la sistemática provocación y violación de nuestra soberanía por medios aéreos y marítimos norteamericanos".



De hecho, su número dos, Domingo Hernández Lárez, comandante estratégico operacional, indicó que "en no menos de cuatro ocasiones en los últimos 30 días ha sido violada la Región de Información de Vuelo (FIR Maiquetía) por los aviones espías de EEUU".