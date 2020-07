Freno a los autocines desata controversia y reclamos

Alejandro Cabra Hernandez

Luego que el Ministerio de Salud expidiera la circular 034 de 2020, en la que exhortó a los alcaldes a suspender el funcionamiento de salas de cine, autocines y teatros en espacios cerrados, empresarios de la cinematografía hicieron un llamado al Gobierno Nacional para que revoque dicho acto administrativo y permita las proyecciones.



De acuerdo con los empresarios la habilitación de los autocines no implicaría un riesgo de contagio per se, teniendo en cuenta el distanciamiento que habría entre los automotores durante las proyecciones, al igual que de los ocupantes de los vehículos.



Al respecto, David Gómez, director comercial de Ferias y Eventos S.A. y uno de los promotores del autocine que se ubicaría en el lote de la Calle 5 con Carrera 50 (frente a Cosmocentro), señaló que si bien el anuncio del Ministerio de Salud le tomó por sorpresa ya se adelantan gestiones para que se revise el concepto.



“Esperamos que haya una solución en aproximadamente 2 o 3 semanas, pero todos sabemos que esta problemática es muy incierta y depende mucho del comportamiento de la comunidad y de cómo se va controlando la enfermedad en la ciudad”, dijo Gómez.



Asimismo, el empresario afirmó que ya tiene todos los protocolos listos “para cuando el Gobierno vuelva a permitir esta actividad. Apenas den luz verde vamos a montar el escenario para que todos puedan disfrutar del autocine”.



Por otro lado, el presidente de Cine Colombia, Munir Falah, a través de Twitter, lamentó la decisión tomada por el Ministerio de Salud de prohibir los autocines en el país, por considerar que implica aglomeración de personas dentro del vehículo.



“La intención del sector de exhibición cinematográfica al invertir en autocines era ofrecer entretenimiento a las familias”, aseguró.

Falah también cuestionó la decisión argumentando que “si en las residencias no aplica el distanciamiento, ¿por qué estas mismas personas no pueden estar en un mismo carro?”.



Según Claudia Cuéllar, directora de Prevención del Ministerio de Salud, los autocines no posibilitan el distanciamiento social, por lo que podrían ser una fuente alta de contagio de covid-19.