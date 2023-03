Francisco Rossi ya no será el director de Invima, por ahora, se desconoce su reemplazo

Francisco Rossi, quien estaba encargado de la dirección del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), dejó el cargo, luego de que este venciera el martes 21 de marzo.



Cabe mencionar que durante la administración de Rossi, se presentaron varios incovenientes, entre ellos el hakeo a las página web de Invima, que aun no se recupera por completo. Hecho que ha generado que la institución tenga al menos 20.000 trámites represados de medicamentos, autorizaciones y aprobaciones.



Además, que según Rossi la escasez de medicamentos se ha generado por la presión de las EPS para que no los liquiden con la reforma a la salud.



Por otro lado, cuando iba a culminar su periodo, le dio problemas a la ministra de Salud, Carolina Corcho, al indicar que ella, viendo la escasez de medicamentos, había rechazado contenedores de productos que ofrecieron los laboratorios internacionales.



Se debe anotar que Rossi fue asesor de la ministra Corcho durante la construcción de la reforma a la salud, pero su buena relación con ella no evitó su salida.



Por ahora, se desconoce quien reemplazara a Francisco Rossi en la dirección del Invima, sin embargo, se presume que la encargada momentaneamente sea Mariela Pardo, quien ha está en la secretaria general de la institución.