La Fiscalía General de la Nación pidió prisión preventiva para Enrique Vives Caballero, el empresario señalado de atropellar a siete jóvenes y causar la muerte a seis de ellos en Gaira, Santa Marta.



La solicitud se realizó en medio de la audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida, que se reanudó sobre la tarde del viernes luego de dos aplazamientos, y se extendió hasta cerca de la medianoche.



El ente acusador imputó a Vives Caballero cargos por el delito de homicidio con dolo eventual y aseveró que debe ir a la cárcel porque representa un peligro para la comunidad y un riesgo de no comparecencia.



Lo anterior se vio reflejado, según la Fiscalía, en los hechos que impidieron la continuación de las audiencias preliminares.



"Pasamos sufriendo para poder continuar las medidas de imputación y medida de aseguramiento, porque Vives fue recluido en un centro transitorio y sin autorización de la Fiscalía fue trasladado a la Clínica Perfect Body, donde tuvimos que trasladarnos hasta allá", aseveró el representante del ente.

Añadió que al llegar a ese lugar se encontraron con que Vives había sido trasladado a otra clínica psiquiátrica sin informar al ente acusador ni a la juez, y hasta este viernes se pudo adelantar la imputación, "lo que refleja una obstrucción a que se realizarán las diligencias".



Vives, quien no aceptó cargos ni su responsabilidad en el hecho, aseguró que "no le estaba huyendo a la justicia" y argumentó que no había comparecido ante los estrados porque su estado de salud no se lo había "permitido", ya que "no estaba consciente para hacerlo".



La defensa del empresario, además, ofreció una indemnización a las víctimas de $4.000 millones, por medio del seguro de todo riesgo del vehículo; propuesta que fue rechazada por la defensa de las familias.



Los hechos por los que Vives Caballero es investigado ocurrieron la madrugada del 13 de septiembre de 2021 a la altura del puente viejo de Gaira, jurisdicción de Santa Marta, cuando Vives Caballero se movilizaba a su casa en una camioneta Toyota Hilux, a alta velocidad y en estado de embriaguez (al límite del segundo grado de alcoholemia) y atropelló a siete personas de las cuales seis murieron.



En este hecho fallecieron Rafaela Petit, María Camila Martínez, Laura Valentina de Lima, Juan Diego Alzate y los hermanos Camila y Lenoir Romero y resultó gravemente herido un menor de edad.



El fiscal indicó que Vives Caballero ha recibido varios comparendos de tránsito por conducir a alta velocidad, por lo cual le imputó cargos por homicidio doloso, petición que fue compartida por los abogados de víctimas y la Procuraduría.



La audiencia se reanudó en la mañana de este jueves. Se espera que la jueza decida si el empresario irá a la cárcel mientras avanza el proceso judicial, o no.

