El empresario Enrique Vives Caballero, vinculado con el accidente de tránsito en el que murieron seis jóvenes en la madrugada del pasado 13 de septiembre a la altura del puente viejo de Gaira, jurisdicción de Santa Marta, aseguró que nunca trató de huir de la justicia.



“Yo no lo estaba huyendo a la justicia, sino que para mí esto es algo nuevo, yo nunca en mi vida habría tenido una situación como esta y el shock tremendo que he recibido es lo que me ha llevado a estar una clínica, a someterme a ciertos tratamientos y aquí estoy realmente haciendo un esfuerzo”, señaló.



Vives Caballero agregó que no ha comparecido ante los estrados judiciales porque su estado de salud no se lo ha “permitido”, ya que “no estaba consciente para hacerlo”. El empresario destacó que no quiere que la gente ni la justicia piensen que está tratando de huir.

Así lo manifestó en medio de la audiencia que inició este viernes en horas de la tarde, luego de varios días desde su legalización de captura, por presuntos quebrantos de salud y actuaciones polémicas, en donde el hombre fue imputado por el delito de homicidio en la modalidad de dolo eventual.



Sin embargo, el fiscal dijo que en una adición este hombre podría ser imputado, además, por el delito de lesiones personales en calidad de dolo, por el menor que se encuentra en cuidados intensivos dependiendo su evolución.



Esto por lo ocurrido la madrugada del 13 de septiembre de 2021 a la altura del puente viejo de Gaira (jurisdicción de Santa Mart), cuando Vives Caballero se movilizaba a su casa en una camioneta Toyota Hilux, a alta velocidad y en estado de embriaguez.



En este hecho fallecieron Rafaela Petit, María Camila Martínez, Laura Valentina de Lima, Juan Diego Alzate y los hermanos Camila y Lenoir Romero y resultó gravemente herido un menor de edad.



Agregó el fiscal que Vives Caballero ha recibido varios comparendos de tránsito por conducir a alta velocidad.



Ante estos hechos Vives Caballero se declaró inocente.

Se demoró la imputación

Luego de la legalización de Enrique Vives Caballero, este fue llevado a la clínica Perfect Body de Santa Marta y al día siguiente su defensa alegó que no podía realizar la audiencia por estas molestias médicas, por lo que se reprogramó para el miércoles.



Día en que juez tuvo que suspender la audiencia durante varias horas porque el sindicado, aparentemente, no estaba en condiciones de atender la diligencia y ordenó que Comisión de Medicina Legal lo examinara y estableciera su estado de salud.



“El señor se presentó inconsciente en la cama, junto con un custodio que es un patrullero de la Policía Nacional, quien lo presentó dormido, y dijo que le habían puesto una droga”, le contó a Colprensa el abogado de las víctimas, Rodrigo Martínez.



Sin embargo, según lo expuesto por la representante del Ministerio Público, tras reanudarse la diligencia, este miércoles, Vives Caballero si estaba consciente en ese momento, pues minutos después se quedó abierto el micrófono de Zoom y se escuchó una conversación de él presuntamente con una enfermera, en la que le exponía que se encontraba mareado.



Por esta razón ordenó trasladarse al otro día con Fiscalía, Defensoría y Procuraduría hasta la habitación del sindicado, para realizar la diligencia.



Sin embargo, cuando todo parecía claro, el abogado defensor, Alex Fernández, notificó que su defendido podría ser trasladado a otro lugar: “Existía una circunstancia en la que mi representado podía ser conducido a la clínica Fundación para el niño en Santa Marta, para definir una conducta de carácter Psiquiátrico, por lo que este hombre podría no encontrarse en la clínica Body Perfect”.



Ante esta situación, la jueza del caso ordenó enviar una notificación inmediata al gerente de la clínica, para evitar la remisión de Enrique Vives Caballero.



Pero a pesar de que existía una orden para evitar que Enrique Vives Caballero fuera trasladado a una clínica psiquiátrica, se conoció que ya fue trasladado.



“La Policía Metropolitana de Santa Marta confirma que el señor Enrique Vives Caballero continúa en calidad de capturado bajo custodia de esta institución en un centro psiquiátrico por disposición del médico tratante con el fin de salvaguardar la integridad del mismo”, informó la Policía de esta ciudad.



A pesar de esto la jueza organizó, ese día, la diligencia bajo una metodología semipresencial desde la habitación donde se encuentra hospitalizado el empresario en una clínica de reposo mental de Santa Marta, pero ese día tuvo que ser suspendida por temas de conexión y dejada para este viernes, en donde nuevamente se presentaron demoras, pero dónde Medicina Legal reveló que Vives Caballero si puede ir a la cárcel.