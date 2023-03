Fiscalía pide a director de la Policía explicaciones en llegada de Aida Merlano

Este 10 de marzo la excongresista hoy condenada por corrupción, Aida Merlano, llegó a Colombia después de permanecer tres años refugiada en Venezuela. Desde entonces ha sucitado comentarios en la opinión pública por el bolso lujoso que cargaba, su ropa de marca y el trato que le dieron las autoridades.



El fiscal Francisco Barbosa ha sido de los más fuertes críticos del procedimiento que realizó la Policía Nacional en su llegada al país, catalogando este hecho como "grotesco" y "apoteósico".



"Lo importante del escenario es que no puede existir un recibimiento de ese nivel a una persona que es una prófuga de la justicia en Colombia, eso es todo. Es la primera vez que lo veo y creo que si ustedes me dicen otros casos yo podría analizarlos, pero es la primera vez que yo veo una cosa de ese estilo con una salida de una prófuga o una llegada de una prófuga al país de esa manera", señaló el funcionario en Mañanas Blu.



El fiscal anunció que citará al director de la Policía Nacional, Henry Sanabria, para que le explique los detalles del procedimiento que se llevó a cabo el pasado viernes.



"Lo voy a citar el día de hoy para que vaya a la Fiscalía General de la Nación (...) Yo puedo en el marco de mi función de jefe de policía judicial del país pedir una explicación de lo que ocurrió el día viernes en Colombia con ese recibimiento apoteósico que se le dio a la prófuga Aida Merlano", indicó.