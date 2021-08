El Fiscal General, Francisco Barbosa, se refirió este viernes a la condena impuesta a 'Epa Colombia' por los actos vandálicos cometidos contra el Transmilenio en 2019 y comentó que es una decisión que la ciudadanía debe respetar, en el marco de un panel del Sexto Congreso Empresarial Colombiano.



Sobre la polémica que ha generado la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de condenar a la influenciadora a 5 años y 15 días de prisión, el Fiscal aseguró que no se deben justificar los hechos de vandalismo que se cometen contra el transporte público.



"Es una decisión que debe respetarse y que manda un buen mensaje al país. No puede ser que permitamos que sea absolutamente natural destruir el mobiliario público", mencionó.



Dijo además que fue una condena que había sido solicitada por la Fiscalía General.



"Yo me alegro profundamente con esa sentencia, porque la Fiscalía pidió la condena. No podemos justificar algunos de los elementos que han generado alguna controversia y que muchas veces también hacen parte de la incomprensión del sistema penal en Colombia", comentó.

Con relación a la comparación de la ciudadanía con casos de corrupción que no habrían recibido penas drásticas, Barbosa aseveró que "hay casos de corrupción que generan unas penas que para la ciudadanía son irrisorias".



"La gente desconoce que en algunos casos hay principios de oportunidad que se ofrecieron por parte de la justicia para develar entramados criminales que había detrás de esas organizaciones de corrupción", dijo.



La procuradora Margarita Cabello también se refirió al tema y manifestó que se debe reconocer que la justicia actuó legítimamente, por lo cual se debe aceptar la decisión del Tribunal.



"Si la decisión tomada por el juez fue fundamentada en el ordenamiento jurídico nuestro, sí creemos en la legitimidad de los funcionarios, pues deberíamos decir que actuó correctamente y la sanción es acorde con la norma y por tanto démosle legitimidad y sigamos adelante", precisó.



